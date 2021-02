iliad, 1 Giga in più in regalo per navigare in Europa

Iliad ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente dei propri utenti 1 GB di traffico dati in più da utilizzare per navigare e accedere ai servizi Internet in Europa, rispetto a quanto previsto dalla normativa europea. Il Gigabyte aggiuntivo è già fruibile dallo scorso 21 dicembre. Ma, visto che non tutti ne sono al corrente (anche perché in questi mesi gli spostamenti, anche per l’estero sono di certo limitati), il gestore sta inviando in questi gironi ai propri clienti una mail con cui li informa (sotto quella che a noi è arrivata oggi).

Nel nostro caso, si riferisce all’aumento da 3 a 4 GB del traffico dati disponibile per la nostra tariffa da 30 Giga a 5,99 euro (oggi non più sottoscrivibile). Se ancora non avete ricevuto la mail potete recarvi alla pagina relativa al roaming sul sito di gestore, per scoprire il monte dati a disposizione in Europa della tariffa da voi sottoscritta (potete farlo anche nella vostra Area Personale). Già, perché a canoni più alti corriponde un maggior numero di Gigabyte validi per l’Europa (fino a 6 GB).

Da ricordare

Due cose ora da ricordare. In primo luogo, che i Gigabyte validi per la navigazione in Europa sono aggiuntivi a quelli previsti dalla vostra tariffa Iliad per l’uso della connessione dati in Italia (nel nostro caso 30 GB + 4 GB, dunque). Secondo: nel caso in cui doveste esaurire i Gigabyte validi per l’Europa, continuerete a navigare secondo quanto previsto dall’eurotariffa, ovvero 0,00366 di euro ogni Megabyte (o più semplicemente 3,66 euro ogni Gigabyte, conteggiati sul singolo Megabyte).

I Paesi di validità

Ecco infine la lista di Paesi europei in cui tutto ciò che abbiamo detto è valido: Antille francesi, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Francia, Finlandia, Gibilterra, Grecia, Guyana francese, Ungheria, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Mayotte, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca,

Riunione (Saint-Denis), Romania, Regno Unito, Saint-Pierre e Miquelon, Slovacchia, Slovenia, Svezia.