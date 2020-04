Domani, 1° maggio, lo chef modenese Massimo Bottura lancia un’iniziativa al momento unica: il temporary delivery. Per un giorno sarà possibile ordinare i piatti da sogno del ristorante Franceschetta 58, sorella minore della tre stelle Michelin Osteria Francescana. E riceverli a domicilio anche a Milano.

Ordini su MyMenu

Protagonista di domani, 1° maggio, il primo temporary delivery di MyMenu, creato e pensato in partnership con lo chef Massimo Bottura e la sua Franceschetta58. Un furgoncino refrigerato andrà nella città emiliana a ritirare i piatti ordinati dai suoi clienti con l’app o sul sito di MyMenu. E li recapiterà al loro domicilio non solo a Modena e dintorni, ma anche a Milano. Le consegne avverranno nel pieno rispetto della sicurezza alimentare, in modalità contactless a tutela della salute. Alla luce dell’eccezionalità dell’iniziativa, le modalità di consegna differiranno dalle classiche modalità di MyMenu. Saranno entro 24 ore dall’ordine. Ed entro le 19 di oggi, 30 aprile, verrà inviata una mail ai clienti con l’indicazione della fascia oraria in cui verrà effettuata la consegna.

Il menù

Il menu pensato da Massimo Bottura è articolato sulle ricette più richieste in Franceschetta 58 e sui piatti più famosi dello chef. Ogni piatto è corredato da una descrizione dettagliata delle modalità di preparazione. Qualche esempio? Si parte dall’Emilia Burger (14 euro) per arrivare al Bun, il panino al vapore asiatico con pancia di maiale marinata (12 euro). Si continua con la Calamarata con vongole affumicate (13 euro), il Coniglio ripieno di salsiccia con salsa al marsala (16 euro) e molte altre delizie. Ad accompagnarle una bella scelta di birre e vini, come di oli e aceti.