Samsung Galaxy Fold, lo smartphone flessibile di Samsung, è certamente tra gli smartphone più rivoluzionari del 2020. La possibilità di “aprirsi” a libro mettendo a disposizione dell’utente un display da 7.3 pollici (1.536×2.048 pixel) è tra le novità più interessanti degli ultimi dieci anni. Del resto gli schermi flessibili rappresentano un’opportunità unica per movimentare un mercato ricco dal punto di vista tecnologico ma asfittico per quanto riguarda il form factor degli smartphone.

Sul Samsung Galaxy Fold si è detto tutto o quasi. Tante le recensioni scritte e in video che ci hanno illustrato caratteristiche (qui la scheda tecnica completa), pregi e difetti. Mancava però qualche riflessione approfondita, un ragionamento basato sull’utilizzo di tutti i giorni. Noi ci abbiamo provato con questa breve rassegna pratica dopo averlo utilizzato per quasi un mese…

1- Ricarica wireless i suoi auricolari

Inclusi nel prezzo del dispositivo, in confezione troverete i Samsung Galaxy Buds, gli auricolari wireless dotati di custodia powerbank. Il guscio custodia ricarica gli auricolari ma a sua volta può essere ricaricato dal Samsung Galaxy Fold, basta appoggiarlo sul retro dello smartphone. Ricordatevi però che la funzione di ricarica (Wireless PowerShare) va prima attivata nel menu del telefono.

2 – La custodia in confezione è adesiva…

Si può applicare sul Galaxy Fold anche senza incollarla, ma la custodia che troverete in confezione è adesiva. Per applicarla correttamente è necessario rimuovere la pellicola trasparente.

3 – C’è anche il sensore di impronte

Siamo abituati a trovare il sensore di impronte sul retro del telefono o nei modelli su recenti, sotto al display. Il Galaxy Fold ha invece il sensore di impronte posizionato sulla destra, appena sotto il tasto di accensione/spegnimento (anche se in realtà può essere personalizzato, ad esempio, per attivare l’assistente vocale Bixby).

4 – La piega sparisce dalla vista

I più pignoli avranno sicuramente notato una piccola piega in corrispondenza con il centro del display interno. In realtà, dopo qualche ora di utilizzo non ci farete nemmeno più caso…

5 – È perfetto per le serie Tv anni ’80

Il form factor del display, più simile al formato 4:3 che al 16:9, è perfetto per seguire le serie degli anni ’80 come Star Trek Classic o i cartoni animati. Ecco un esempio..

Una vera chicca… questo è il primo capitano Kirk

Hurricane Polimar in tutto il suo splendore originale in 4:3

6 – Gaming di alto livello

Samsung Galaxy Fold migliora notevolmente anche l’esperienza in ambito gaming. Il display più ampio è scenografico e aumenta il coinvolgimento, oltre a fornire una maggiore porzione di schermo. E grazie allo Snapdragon 855 e ai 12 GB di memoria, tutto gira alla perfezione. E il display quadrato è perfetto per gli scacchi ;=)

7- Dal piccolo al grande (ma non viceversa)

Una delle caratteristiche più interessanti del Galaxy Fold è quella che permette di passare dal display frontale ( più piccolo) a quello interno più ampio. Il tutto senza interrompere quello che si stava facendo…

Google Maps

Dal piccolo al grande, basta aprire lo smartphone. Purtroppo non funziona al contrario, se chiudete il display dovrete di nuovo posizionarvi sull’app di Google Maps.

8 – Lo schermo si divide in tra parti

È una delle funzioni più pubblicizzate, ovvero la possibilità di dividere il display interno in due o tre parti. Si tratta però di un utilizzo prevalentemente business, anche perché non tutte le app possono essere utilizzate con lo schermo a metà o in tre parti.

9 – La barra laterale

Con il display principale aperto basta far scorrere il dito da destra verso sinistra per attivare la barra laterale. Qui potete inserire le app che le utilizzate di più. Inoltre, cliccando sul quadrato in basso, accederete all’elenco completo delle app.

10 – Il Galaxy Fold ha due assistenti vocali

A bordo troverete infatti l’assistente di Google, incluso con Android e quello di Samsung, ovvero Bixby. Per descrivere le differenze tra due ci vorrebbe un articolo completo. Qui vi basti sapere che Google Assistant ha un migliore riconoscimento vocale e funzioni (per il momento) Bixby ha però dalla sua una sorta di intelligenza artificiale che impara dal nostro utilizzo. Provateli…