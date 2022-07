10 milioni gli smartphone pieghevoli venduti nel 2021. Le parole del presidente di Samsung

Il mercato dei telefoni pieghevoli sta crescendo con ritmo lento ma continuo. E il dato si riflette in modo chiaro nei volumi di vendita.

In un post sul blog di Samsung, TM Roh, Presidente di Samsung Mobile, afferma che gli smartphone pieghevoli hanno registrato quasi 10 milioni di spedizioni nel 2021.

La cifra è aumentata del 300% rispetto al 2020 e Roh ritiene che questa tendenza, per i pieghevoli, continuerà negli anni a venire.

“Questi dispositivi si stanno diffondendo e stanno rivendicando un ruolo più importante nel mercato globale degli smartphone”.

L’istituto di ricerca IDC ha da poco pubblicato un rapporto in cui stima, per il 2021, un totale di 7,1 milioni di pezzi spediti. Roh ritiene che il 70% degli utenti degli smartphone foldable Galaxy l’anno scorso abbia acquistato per il modello Z Flip3, che è di gran lunga il telefono pieghevole più popolare del produttore.

Z Fold3 – invece – sarebbe il dispositivo preferito dagli utenti che si affidano al multitasking e hanno bisogno dell’esperienza del grande schermo. Guardando al futuro, e ai prossimi pieghevoli che debutteranno il 10 agosto ne corso di un evento Galaxy Unpacked, Roh ritiene che Samsung abbia fatto “progressi in ogni dettaglio”.