11 Settimane di Android: Google svela Nearby, il concorrente di AirDrop

Con il lancio di Android 11 Beta della scorsa settimana, Google ha annunciato “11 settimane di Android”, un’iniziativa medicatica che prevede la pubblicazione di vari video e post per svelare al mondo le prossime novità di Android.

Proprio oggi è stato rilasciato il primo video che parla di condivisione, in particolare della funzionalità “Nearby” che tradotta in italiano significa “Nelle vicinanze” e che altro non è che il concorrente di AirDrop di Apple.

Come è facile notare, la funzione “Nearby” appare nella schermata Condividi vicino al copia come un’icona piuttosto interessante a rimarcare la volontà di rendere questo collegamento importante.

Con Nearby, sarai in grado di condividere rapidamente l’immagine, il link o qualcos’altro con le persone che si trovano nelle vicinanze. Invece di dover inviare loro un collegamento in un’app di messaggistica come Telegram. Semplifica le cose, soprattutto se si invia immagini e altri file.

Chi utilizza iOS o un qualsiasi prodotto Apple di certo avrà provato AirDrop e saprà quanto è facile da usare. Basta selezionare il file, cliccare su AirDrop e inviarlo a un altro dispositivo senza particolari problemi. Pratico, veloce ed efficace.

Ci sono state app di terze parti che provano a replicare questa funzione su Android ma nessuna di queste ha funzionato come avrebbe dovuto, segno evidente che c’è bisogno della mano di mamma Google per un’integrazione più profonda come quella che toccheremo con mano su Android 11.

Appuntamento al prossimo video!