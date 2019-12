Il countdown alla fine dell’anno è scattatto e, tra classifiche e bilanci, spicca per curiosità e interesse la graduatoria delle più scaricate app del 2019. A stilarla App Annie, la piattaforma che monitora con costanza e attendibilità gli shop online di Apple e Google.

Mark, il re delle app

A dominare la classifica delle app del 2019 è Facebook o, meglio, l’intero Gruppo fondato e guidato da Mark Zuckerberg. Perché sono Messenger, Facebook e WhatsApp a conquistare l’intero podio della top ten. Segue, anzi incalza TikTok, il social cinese per giovanissimi (e ormai non solo) che a colpi di download si aggiudica il quarto posto (e che ultimamente spopola anche in Italia). Tra le app del 2019 più gettonate compaiono poi, in ordine sparso: Netflix, Spotify, Instagram, Snapchat, Likee e SHAREit.

Tinder batte Netflix

In termini di tempo di utilizzo, invece, non è Netflix a dominare la scena, come ci si poteva aspettare. Più che film, serie e documentari, a quanto pare, gli utenti amano passare il proprio tempo su Tinder. L’app degli incontri che da virtuali diventano reali si aggiudica infatti la medaglia d’oro delle più utilizzate app del 2019. Al secondo posto, ecco, Netflix. Mentre al terzo troviamo Tencent Video e al quarto iQIYI. Chiude la top five YouTube che non poteva mancare nella top list.