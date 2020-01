Davvero un colpo grosso quello di 4Side, il distributore indipendente di gaming del Gruppo Esprinet, che ha annunciato di aver siglato un accordo per la distribuzione in esclusiva dei videogiochi di Quantic Dream, celebre publisher e sviluppatore francese. 4Side si occuperà di distribuire in Italia la versione PC retail dei titoli più prestigiosi del publisher come Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls and Heavy Rain.

Quantic Dream fa rima con innovazione

Fondato nel 1997 da David Cage, veterano e sviluppatore visionario dell’industria dei videogiochi, Quantic Dream è uno studio fondato con l’obiettivo di sviluppare videogames tripla A (il top), con uno specifico focus sulla componente emozionale, interattiva e dello storytelling. Essendo parte del Gruppo Esprinet, 4Side è in grado di mettere a disposizione del publisher la potenza distributiva e la capacità finanziaria per arrivare ottenere quella diffusione capillare che rappresenta un fondamentale vantaggio competitivo.

“Siamo felici di ampliare la distribuzione videogames di 4Side con l’ingresso di un top publisher, pluripremiato dalla critica, quale Quantic Dream. Inizieremo la nostra collaborazione con tre Top Titles per la piattaforma PC quali Detroit Become Humans, Beyond Two Souls e Heavy Rain,” ha commentato Paolo Chisari, Amministratore Delegato di 4Side.