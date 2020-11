5 consigli per riutilizzare un vecchio smartphone e risparmiare 300 euro

Li avete relegati in un vecchio cassetto a prendere polvere e, magari, vi siete colpevolmente dimenticati “resettarli”. Stiamo parlando dei vecchi smartphone, ormai superati ma ancora funzionanti, che non avete avuto il coraggio, (o il tempo e la voglia) di buttare. Un pensionamento anticipato che, vi assicuriamo, quando leggerete questo articolo vi sembrerà prematuro, visto che con questi consigli potrete risparmiare fino a 300 euro da investire in un modello più recente. Prima di iniziare, però, mettetelo in carica, accendetelo e cancellate i vostri dati. Per farlo andare nelle impostazioni dello smartphone e cercare: ripristino informazioni di fabbrica. In questo modo eliminerete per sempre tutte le vostre informazioni sensibili e il telefono che tornerà come… nuovo!.

1 – Un telecomando

Parafrasando un vecchio detto della settimana enigmistica, forse non tutti sanno che gli smartphone possono trasformarsi in comodi telecomandi per la Tv di casa. Esistono delle app specifiche sia per sistemi operativi Apple sia Google Android. Vi basterà scaricarle e seguire le istruzioni. È ovviamente perfetto anche per i canali in streaming come Netflix o Amazon Prime, e in più avrete a disposizione una comoda tastiera per le ricerche dei film. Pensate a quanto tempo risparmierete non dovendo più cercare un film su Netflix.

2 – Un player musicale

Fino a qualche anno fa, il cellulare (fidatevi, una volta si chiamava così) veniva affiancato da un lettore musicale, magari un iPod per ascoltare la musica. Anche se i tempi sono cambiati, nulla vieta di utilizzare due dispositivi. Il vecchio smartphone lo potete utilizzare stipandoci sopra i brani musicali (tanto lo so che li conservate nella cartella musica), magari investendo qualche euro (adesso costano pochissimo) per una memoria aggiuntiva. In alternativa se avete il Wi-Fi funzionante potete utilizzarlo come palare musicale per ascoltare i servizi in streaming come Spotify o YouTube Music, preservando così la batteria del vostro smartphone principale.

3 – Una webcam

Dopo anni di inutilizzo, i recenti lockdown hanno rilanciato le webcam dei nostri computer, impegnate fino allo spasimo per supportarci nello smart working. Se necessitate di una webcam aggiuntiva, il vostro vecchio smartphone è perfetto. Basta scaricare un’app come Skype o Zoom per renderlo subito operativo.

4 – Console di gioco

Se il vostro vecchio smartphone non è dello scorso secolo, (deve avere al massimo tre o quattro anni per essere ancora efficiente) potete passarlo ai vostri figli come console di gioco (o anche come primo telefonino, questa è gratis e non la conto). Se sono più grandicelli potrebbero utilizzarla con comandi dedicati da applicare sullo smartphone, evitando di utilizzarli sul telefono personale. I più piccoli lo possono invece utilizzare per guardare i video su YouTube, magari impostando prima il parental control (qui la guida su come fare). In questo caso vanno bene anche smartphone più datati.

5 – Donarlo in beneficenza

Mi raccomando non gettatelo. Anche se non vi è piaciuto nessuno dei consigli appena proposti non fatelo. Lo smartphone non è un rifiuto qualsiasi ma appartiene ai cosiddetti RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e come tale non va gettato nell’indifferenziata, ma smaltito in uno dei centri di raccolta del proprio comune o riconsegnato – se acquistate un nuovo telefono – al negoziante, che deve garantirne il ritiro gratuito. I vari componenti dei telefonini contengono sostanze dannose per l’ambiente come zinco, litio, piombo, nichel, plastica e cadmio, un corretto smaltimento è quindi assolutamente auspicabile.

Ma la cosa migliore sarebbe donarlo in beneficenza. Esistono infatti degli enti no-profit che ritirano i vostri vecchi smartphone e li riutilizzano o li smaltiscono donando il ricavato ai più bisognosi. C’è ad esempio Janegoodall che aiuta a conservare l’habitat degli scimpanzé, a promuovere l’istruzione in Africa.

Quasi dimenticavo. Vi avevo anticipato che si potevano risparmiare fino a 300 euro. Se sommate quanto vi potrebbero costare una mini console di gioco, una webcam, un lettore musicale e un telecomando, arriverete quasi sicuramente a quella cifra. Donarlo in beneficenza smaltendolo senza danneggiare il nostro amato pianeta non ha invece davvero prezzo.