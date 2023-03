[6 Modi] Come Sbloccare OPPO senza Password

Al giorno d’oggi, vari marchi di telefoni cellulari sono abbaglianti ed è stato dotato di più funzioni e funzioni dalle persone. Molti utenti utilizzano i telefoni cellulari per pagare e registrare, quindi la password sul telefono cellulare è molto importante. Quando l’utente inserisce molte volte la password del telefono cellulare errata a causa della dimenticanza della password del suo telefono cellulare OPPO, se OPPO dimentica la password e ripristina le impostazioni di fabbrica originali, lo schermo del telefono cellulare OPPO verrà bloccato, rendendo impossibile l’accesso il cellulare. Quindi, come sbloccare il blocco dello schermo OPPO?

Sbloccare il blocco schermo OPPO utilizzando lo strumento di sblocco Android

Se dimentichi accidentalmente il blocco del modello, la password digitale, il codice pin del telefono cellulare OPPO, ti consiglio di utilizzare Droidkit, uno strumento di sblocco del telefono cellulare. Questo è un master di sblocco efficiente e facile da usare. Anche se non stai utilizzando un telefono OPPO, non preoccuparti, può sbloccare la password della maggior parte dei telefoni con sistema Android. Usa Droidkit per sbloccare facilmente lo schermo OPPO in pochi minuti.

Sblocca altri tipi di blocchi Android come blocco sequenza, codice PIN, password, impronta digitale o riconoscimento facciale da OPPO.

Sblocca il telefono OPPO senza perdita di dati, backup OPPO su PC con un clic

In grado di recuperare dati da Android con schermo rotto

Sblocca tutti i tipi di telefoni Android senza password, inclusi Samsung, LG, Xiaomi, Motorola, Huawei.

Diamo un’occhiata a come sbloccare la password del telefono OPPO con Droidkit.

Passo 1. Scarica e installa Droidkit sul tuo computer, seleziona la modalità “Sblocco schermo“.

Passo 2. Utilizza un cavo USB per collegare il telefono cellulare OPPO al computer, fai clic su “Inizia“.

Passo 3. DroidKit inizia a preparare i file di configurazione per il tuo dispositivo, fai clic su Rimuovi ora al termine.

Passo 4. Quindi segui le istruzioni sullo schermo per mettere il tuo OPPO in modalità di ripristino, quindi cancella la partizione della cache sul tuo OPPO.

Passo 5. Dopo aver completato i passaggi precedenti, DroidKit inizierà a rimuovere il blocco dello schermo. Dopo il riavvio, puoi vedere che il telefono cellulare OPPO è stato sbloccato dopo aver dimenticato la password.

Sblocca il passcode dello schermo OPPO con l’account Google

Di solito i telefoni Android possono inserire la password errata cinque volte, quindi il telefono verrà bloccato. Se hai collegato OPPO la cui password del telefono cellulare è stata dimenticata all’account Google, puoi anche sbloccare la password tramite l’account Google. Ma il tuo sistema OPPO deve essere Android 4.4 o precedente.

Passo 1: inserire la password errata più di cinque volte consecutive.

Passo 2: tocca Sequenza dimenticata nella parte inferiore dello schermo per reimpostare la sequenza di sblocco.

Passo 3: inserisci una nuova password per la schermata di blocco e tocca OK. Oppure accedi con il tuo account Google e fai clic su Accedi.

Passo 4: riaccendi il telefono OPPO e inserisci nuovamente la nuova password.

Ripristina le impostazioni di fabbrica per resettare OPPO

Un altro metodo è provare a ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica da solo, è necessario accedere alla modalità di ripristino per operare. Ecco i passaggi per resettare OPPO.

Passo 1. Spegni il telefono OPPO.

Passo 2. Dopo lo spegnimento, tenere premuti contemporaneamente il “pulsante di accensione” + “pulsante di riduzione del volume” fino a quando non si accede alla modalità di ripristino;

Passo 3. Quindi utilizzare i tasti del volume per selezionare: cancellare i dati/ripristino delle impostazioni di fabbrica e cancellare la partizione della cache.

Passo 4. Dopo aver selezionato, premere il pulsante di accensione per confermare, quindi il telefono OPPO si riavvierà automaticamente e ripristinerà le impostazioni di fabbrica.

Dopo che il cellulare OPPO è stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica, è uguale a un telefono appena acquistato, può essere ripristinato e utilizzato dopo aver acceso il telefono. Ma tieni presente che questo metodo cancellerà tutti i dati sul dispositivo.

Sbloccare il telefono tramite il servizio cloud OPPO

Se il tuo cellulare OPPO ha abilitato la funzione di ricerca del cellulare, puoi utilizzare il servizio cloud OPPO per recuperare la password.

Passo 1. Apri il sito Web del servizio cloud OPPO (yun.OPPO.com) sul computer,

Passo 2. Accedi al tuo account mobile OPPO, fai clic su “Trova dispositivo” nella pagina > seleziona il dispositivo.

Passo 3. Fai clic sull’opzione “Blocca”, quindi verrà visualizzato “Reimposta password” e sarà possibile reimpostare la password in questo momento.

Resettare la password OPPO tramite e-mail

Se il tuo telefono cellulare è stato associato a un indirizzo e-mail nelle impostazioni di sicurezza iniziali, puoi anche utilizzare l’indirizzo e-mail per reimpostare la password OPPO per rimuovere il blocco dello schermo.

Passo 1: tocca “Password dimenticata” sullo schermo > seleziona “Ripristina tramite e-mail”

Passo 2. Inserisci il tuo indirizzo email, quindi un codice di verifica verrà inviato alla tua e-mai

Passo 3:Inserisci il codice di verifica ricevuto, fai clic su “Fine”, quindi imposta una nuova password per la schermata di blocco.

Cercare il servizio post-vendita

Se nessuno dei metodi di cui sopra è adatto a te, si consiglia di chiedere aiuto al centro di assistenza, riunire la fattura + scheda di garanzia al momento dell’acquisto del cellulare OPPO e chiedere ai tecnici del servizio post-vendita di aiutarti a ripristinare il cellulare telefono allo stato di fabbrica originale.Questo metodo può causare danni ai dati del telefono cellulare.Se i dati del telefono cellulare vengono persi, come contatti, messaggi di testo, applicazioni installate, ecc., il ripristino delle impostazioni di fabbrica verrà cancellato.

Conclusione

Cosa devo fare se dimentico la password del mio OPPO? I 6 metodi precedenti possono aiutarti a sbloccare il blocco dello schermo OPPO! Alcuni metodi tradizionali possono aiutarti a risolverlo rapidamente, ma ci saranno alcune limitazioni. Se non vuoi perdere i dati nel tuo telefono, credo che Droidkit sia la tua scelta più degna. Vieni a scaricarlo e provalo!