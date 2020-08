6 motori di ricerca alternativi

In Italia e nel resto d’Europa, secondo una stima, le ricerche effettuate su Internet avvengono per più dell’80% tramite Google. Ma la celebre azienda di Mountain View non è l’unica a offrire la possibilità di trovare informazioni, prodotti e servizi, che rispondono alle esigenze dei navigatori del web.

Esistono tantissimi motori di ricerca alternativi più specifici e performanti di questo: scopriamoli in questo articolo.

Ecosia

Se desiderate dare il vostro contributo all’ambiente effettuando anche solo una ricerca sulla migliore ricetta del tiramisù, allora prendete in considerazione l’utilizzo di Ecosia. Si tratta di un motore di ricerca fondato a Wittenberg nel 2009, che dichiara di donare l’80% del ricavato dalle pubblicità online ad associazioni internazionali che si occupano di sostenibilità e riforestazione.

Attraverso un semplice clic potrete aiutare anche a neutralizzare il 100% delle emissioni di anidride carbonica, generalmente causate dall’utilizzo di energia, per il funzionamento dei server e delle infrastrutture come gli uffici.

La loro missione? Aiutare a trasformare l’industria in maniera sostenibile, strizzando un occhio alle questioni ambientali, sociali ed economiche.

Buono ed Economico

Vi siete mai sentiti spaesati di fronte la scelta di un nuovo prodotto perché non potevate provarlo o toccarlo? Probabilmente è anche dovuto al fatto che non si conoscono le caratteristiche più importanti da ricercare.

D’ora in poi non dovrete più preoccuparvi, perché basterà affidarsi a Buonoedeconomico, il motore di ricerca che permette di scovare la soluzione migliore sia in termini di costo, sia per quanto riguarda la qualità e le performance.

Effettuando una breve ricerca attraverso l’apposita nuvoletta, potrete trovare tutte le informazioni necessarie e qualche consiglio utile per la vostra scelta d’acquisto, tenendo sempre in conto le vostre esigenze.

Ixquick

Nella lista dei motori di ricerca alternativi a Google non poteva mancare Ixquick: un search engine di origine olandese che, grazie a un servizio proxy integrato, permette di accedere e navigare anonimamente.

Per garantire numerosi risultati si affida a Yahoo, Yandex e Gigablast: ogni ricerca viene contrassegnata da una o più stelle, che classificano i siti e individuano quelli migliori. I vantaggi di utilizzare questo motore di ricerca sono la sicurezza, perché si basa solamente sul territorio europeo, e le funzionalità, perché offre un servizio di webmail.

DuckDuckGo

Il nome è nato da un’idea completamente spontanea, ma l’alternativa a Google chiamata DuckDuckGo ha letteralmente aperto la strada dei motori di ricerca che sfruttano server anonimi.

Infatti, si tratta di una soluzione simile alla precedente, perciò tutela i dati dei visitatori, poiché né indirizzo IP e né le ricerche effettuate vengono salvati. La particolarità di DuckDuckGo, oltre al nome, è che propone annunci pubblicitari mirati e coerenti con i termini utilizzati, senza esagerare nella promozione di contenuti che potrebbero infastidire, perché non attinenti a ciò che cercate.

In più, ci sono più di 300 fonti da cui attingere per le informazioni.

Yippy

Avete mai sentito parlare di un motore di ricerca semantico? Se la risposta è “no”, allora vi suggeriamo di dare subito un’occhiata a Yippy. Si tratta di un search engine programmato per fornire tutti i risultati di ricerca più sicuri di cui avete bisogno, ma anche un raggruppamento di termini chiave con cui allargare lo spettro di informazione.

Yippy è un’altra soluzione alternativa a Google, adatta in particolar modo per chi si occupa di SEO o per chi desidera approfondire la conoscenza di ambiti specifici, senza dover trovare le parole più adatte.

L’insieme ordinato di siti, uniti per categoria, permette di ottenere una ricerca di ampio respiro e tutto a portata di mano, senza dover aprire necessariamente più schede e quindi rallentare il funzionamento del dispositivo utilizzato, che sia smartphone, tablet o PC.

Kiddle

Oggi non sono più solo gli adulti a non riuscire a staccare gli occhi dallo schermo del PC o dello smartphone ma anche i bambini: al di là di tutti i pro e contro che possono derivare, la sicurezza dei più piccoli rimane un argomento fondamentale.

A tal proposito, Kiddle è un motore di ricerca fatto apposta per loro, poiché unisce i risultati di Google Safe Search al lavoro tempestivo e accurato di un gruppo di editor, che si occupano di filtrare tutti i contenuti potenzialmente pericolosi.

Grazie al lavoro indefesso di professionisti e intelligenza artificiale, vostro figlio potrà navigare in totale sicurezza, attraverso una serie di siti adeguati a un pubblico di minori e situati generalmente alle prime posizioni delle pagine di ricerca.