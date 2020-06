Abbiamo guardato Inception su Fortnite. Bene ma non benissimo…

La notizia di oggi è che su Fortnite debuttano i Film di Cristopher Nolan, a partire da uno dei suoi capolavori: Inception. Un rivoluzione epocale di cui parliamo approfonditamente in questo articolo, dove trovate anche tutte le istruzioni per vedere Inception stasera alle 23.00 ora italiana.

Le nostre impressioni

Quella di stasera alle 23.00 è in realtà una replica. La prima proiezione si è svolta questo pomeriggio alle 14.00. Noi vi abbiamo assistito e abbiamo pensato di condividere con voi qualche impressione. A differenza di quanto avvenuto con i concerti dal vivo, la visione dei film su Fortnite è molto poco interattiva. Mi spiego meglio. Durante i concerti in Fortnite l’avatar del giocatore è immerso in uno scenario fantastico, con la possibilità di saltare e fluttuare in un caleidoscopio di colori digitali. Per non parlare del protagonista del concerto, trasformato in un Avatar di dimensioni gigantesche e in grado di interagire con i giocatori.

La visione del film avviene invece un in uno scenario ordinario, una piccola collina fornita di schermo.

Un vero e proprio cinema all’aperto dove è solo possibile scegliere una posizione rispetto allo schermo. L’unica forma di interattività è quindi lasciata al sonoro (a proposito, se avete letto che il film è in lingua originale con i sottotitoli non è vero, il film è in italiano con sottotitoli in italiano) con l’audio che diminuisce e cambia direzione a seconda della posizione che assumerete rispetto allo schermo.

Tra l’altro lo schermo risulta anche leggermente curvato, come i vecchi Tv di qualche anno fa, ormai abbandonati. Altra scelta senz’altro discutibile. Alla fine, scegliendo la posizione migliore, il film si riesce a vedere comunque, ma rimane ovviamente più piccolo del nostro Tv. Un vero peccato. Sarebbe bastato aggiungere un tasto per fornire al giocatore interessato una visuale un po’ più ampia e panoramica. In questo modo la visione rimane un po’ più ostica, senza comunque pregiudicare l’esperienza. Il bello o il peggio, lascio deciderlo a voi, è poi la presenza di persone che interagiscono durante il film, rendendo l’evento un po’ più interattivo. Rispetto ai concerti cui abbiamo assistito il pubblico era però davvero poco, una manciata di persone (che ovviamente vanno moltiplicate per i numerosi server) o poco più…

Conclusioni

Insomma, l’idea ci è piaciuta molto, il film è un capolavoro, ma l’esperienza complessiva su Fortnite è al momento di scarso impatto. Manca totalmente di interattività e ha una visione limitata dello schermo del Tv. Insomma, al momento la visione su Fortnite di un film non offre nulla di particolarmente significativo se non l’evento in sé, che è comunque un punto di svolta nella fruizione dei media come li abbiamo considerati fino ad oggi.