Da oggi è possibile accedere al Google Play di altre nazioni europee

Gli utenti di Google Play nell’area economica europea possono ora esplorare liberamente i contenuti di altre regioni direttamente dai loro dispositivi senza utilizzare particolari escamotage tecnici. La possibilità è già attiva anche se Google non consente ancora di scaricare o acquistare contenuti da altre regioni.



Per navigare nel Play Store da una regione diversa dalla propria, basta andare sulla versione web del Play Store, uscire dal proprio account o semplicemente passare in modalità di navigazione in incognito.

A questo punto ci si sposta in fondo alla pagina, da dove è possibile selezionare uno dei 31 Paesi elencati (Regno Unito incluso). Qui gli utenti saranno in grado di sfogliare app, musica, libri, film e programmi Tv vedendo anche i prezzi nella valuta locale.



Certo, è per lo meno inconsueto che Google consenta di sfogliare i contenuti del Google Play di altri Paesi, inclusi i prezzi, senza dare la possibilità di scaricarli. Resta da capire cosa ha spinto il colosso di Redmond ad attuare questa nuova policy o se sia solo il primo passo per offrire a tutti non solo l’accesso ma anche la possibilità di fare la spesa all’estero.

Fonte