Acquistare online con lo smartphone: le migliori carte da prendere in considerazione

Secondo le statistiche circa il 43% degli italiani utilizza il proprio smartphone per acquistare online. E l’80% sceglie di affidarsi con sicurezza alle diverse app dedicate per lo shopping online.

Gli acquisti più frequenti da smartphone sembrano avvenire nel settore dell’elettronica, della moda e i vari accessori.

Per acquistare online ovviamente occorre utilizzare degli strumenti di pagamento virtuali, che consentono in pochi click di effettuare i propri acquisti senza dover far ricorso al classico bonifico bancario.

E’ sicuro acquistare online con lo smartphone?

Ormai siamo tutti consapevoli che fare acquisti online con lo smartphone è sicuro, a patto di gestire in modo accurato le proprie carte di credito e di debito, evitare di diffondere i propri dati sensibili a terze persone.

Un altro consiglio è sempre quello di acquistare su pagine web e applicazioni sicure, che mostrano in modo chiaro le pagine aziendali, i termini e le condizioni e tutto ciò che può confermare la reale esistenza dell’attività commerciale. Il maggior rischio di comprare online non è infatti legato all’acquisto con lo smartphone ma la pagina web dove si sta concludendo la transazione.

La maggior parte delle app dedicate agli acquisti online oggi accetta Google Wallet. Un metodo di pagamento sicuro che permette di comprare senza dover inserire ogni volta i propri dati della carta.

Quali carte vengono accettate per gli acquisti online

Per entrare un po’ più nel dettaglio vediamo quali sono le carte che vengono accettate per fare gli acquisti con lo smartphone e in generale online.

Carta di debito

Le carte di credito fino a non troppo tempo fa potevano essere utilizzare esclusivamente per acquistare nei negozi fisici e ritirare soldi presso gli sportelli ATM. Recentemente invece è stato reso possibile pagare anche online con alcune carte di debito.

Per poter effettuare il pagamento online con carta di credito occorre, oltre a inserire il codice PIN, inserire anche il codice di sicurezza CVV2, vale a dire le ultime tre cifre che sono presenti sul retro della carta.

Per sapere se una carta di debito è valida per effettuare acquisti online con il proprio smartphone è bene rivolgersi prima di tutto alla propria banca. Alcuni istituti di credito infatti applicano filtri che non permettono ad alcune transazioni di andare a buon fine. Oppure il pagamento non viene accettato per via del massimale della carta.

Carta prepagata

Le carte prepagate ricaricabili sono le più utilizzate quando si tratta di acquistare online.

le migliori carte ricaricabili in tabaccheria sono per esempio HYPE, Mooney e Flowe Flex. Ricaricarle è davvero semplice perché basta andare su una carta dotata di Lottomatica o SISAL e comunicare al tabaccaio il numero della carta prepagata.

Le carte prepagate infatti sono come un portafoglio elettronico dove mettere i propri soldi per poi spenderli successivamente. E’ uno strumento sicuro che non necessita neanche l’apertura di un conto corrente.

E’ sicuro per gli acquisti online e possono richiederla praticamente tutti, non ci sono infatti specifici requisiti per poterla ottenere. Esistono tante tipologie differenti.

Quelle comuni sono le prepagate ricaricabili nominative. Ci sono poi le usa e getta, che possono essere usate fino all’esaurimento del conto e le prepagate con IBAN, note anche come carte conto. Si chiamano così perché offrono i classici servizi del conto corrente, come anche ricevere lo stipendio e la pensione, oppure domiciliare le utenze.

Carta di credito

Infine i pagamenti con lo smartphone possono avvenire anche attraverso la carta di credito. Uno strumento finanziario che, a differenza degli altri precedentemente visti richiede alcuni requisiti in più.

La carta di credito infatti viene rilasciata solamente a coloro che hanno una solvenza ottima, che ricevano puntualmente una certa quantità di soldi (dimostrabile con la busta paga, l’estratto conto e ovviamente la dichiarazione de redditi dell’anno precedente per i possessori di P.IVA) e rispecchiano una serie di requisiti previsti dalla banca che la emette.

Con la carta di credito è possibile fare gli acquisti online anche quando non si hanno i soldi. Il vantaggio di questo strumento è proprio quello di poter comprare lasciando che sia la banca ad anticipare i soldi. A fine mese recupererà la somma anticipata in una unica soluzione oppure a rate.