Addio Windows 10: Microsoft non rilascerà nuove versioni

Microsoft ha annunciato che l’attuale versione di Windows 10, 22H2, sarà l’ultima a includere nuove funzionalità. In futuro, gli aggiornamenti includeranno principalmente correzioni di bug. Questa decisione è stata presa a seguito del lancio di Windows 11 e non modifica la data di fine del supporto di ottobre 2025 per Windows 10.

Windows 10 è stato lanciato nel 2015 come successore di Windows 8, che aveva ricevuto recensioni contrastanti a causa della sua interfaccia utente radicalmente diversa e della rimozione del tradizionale menu Start. In risposta a queste critiche, Microsoft ha progettato Windows 10 per soddisfare le aspettative degli utenti e risolvere i problemi sollevati da Windows 8.

Windows 10 è stato rilasciato come sistema operativo unificato, progettato per funzionare su una varietà di dispositivi, come desktop, laptop, tablet e smartphone. Questo ha semplificato lo sviluppo di app e ha fornito agli utenti un’esperienza coerente su tutti i loro dispositivi.

Windows 10 ha introdotto anche una serie di nuove funzionalità e miglioramenti, come Cortana, l’assistente personale intelligente di Microsoft, e Microsoft Edge, un nuovo browser web progettato per sostituire Internet Explorer. Inoltre, Windows 10 è stato rilasciato con un criterio di aggiornamento “Windows as a Service” (WaaS), che ha consentito aggiornamenti frequenti e regolari per migliorare e aggiornare il sistema operativo nel tempo.

Tuttavia, con il lancio di Windows 11, Microsoft ha deciso di terminare gli aggiornamenti delle funzionalità per Windows 10. Dopo la fine del supporto di ottobre 2025, agli utenti verrà consigliato di eseguire l’aggiornamento a una versione più recente di Windows, che probabilmente sarà Windows 11 o Windows 12 in quel momento. Potrebbe essere necessario acquistare un nuovo computer per essere idonei a Windows 11 o versioni successive.