Affermazione shock di Elon Musk: X diventerà a pagamento per tutti

Di scombussolamenti su X (o Twitter, che dir si voglia) ce ne sono stati ultimamente davvero tanti. Da quando Elon Musk ha acquistato la piattaforma ne sono successe di tutti i colori, a cominciare dalla questione dell’abbonamento premium fino ad arrivare al controverso cambio di nome. E non è ancora finita, perché il magnate ha cominciato a parlare di un’altra idea: rendere il social a pagamento, e questa volta per tutti.

Non è ancora chiaro se si tratti semplicemente di una vaga idea o se la decisione sia già stata presa. Ciò che è certo è che Musk, durante un colloquio con il primo ministro isrealiano, ha reso nota la volontà di far pagare a tutti gli utenti di X un abbonamento mensile.

La motivazione riguarda, come al solito, l’elevato costo della piattaforma stessa. Per giunta di recente, a seguito di controversie riguardanti la moderazione dei contenuti, molte aziende hanno ritirato le proprie pubblicità dal social, riducendo ulteriormente il guadagno.

La soluzione estrema, dunque, è quella di far pagare gli utenti per poter utilizzare X. Ma la domanda sorge spontanea: in quanti saranno effettivamente disposti ad abbonarsi?

X, nel bene è nel male, è pur sempre uno dei social più utilizzati al momento, anche per quanto riguarda il mondo della politica. Tagliare fuori tutti gli utenti non paganti potrebbe portare a ripercussioni enormi: vedremo cosa succederà se Musk deciderà di continuare dritto per la sua strada.