Continuano a ritmo frenetico gli aggiornamento di Huawei per il suo modello P30 Pro. La casa cinese sta perfezionando il funzionamento tante funzionalità del dispositvo con update ad hoc.

La scorsa settimana è stata la volta della fotocamera e del sensore delle impronte digitali: la prima ha visto un ulteriore miglioramente della modalità notte, mentre il secondo ha ottenuto maggiore precisione e velocità nella lettura biometrica (EMUI versione 9.1.0.140)

Ora, tocca al video arricchirsi di una funzione mostrata con grande enfasi nel corso della presentazione del telefono, avvenuta lo scorso mese a Parigi, ossia la modalità dual-view.



L’aggiornamento alla versione EMUI 9.1.0.153 è per ora disponibile solo in Cina ma dvrebbe arrivare nei prossimi giorni anche in Europa, quindi in Italia. Allo stesso modo del precedente aggiornamento, distribuito inizialmente in India, ma poi pubblicato in tutto il resto del mondo.

Cos’è la modalità dual-view

Ma cos’è la modalità dual-view di Huawei P30 Pro? Si tratta della possibilità di riprendere e riprodurre un video utilizzando una doppia focale così che la stessa scena possa essere registrata con l’obiettivo principale e l’altro con lo zoom. Il risultato, sicuramente suggestivo, permette di visualizzare la due scene una a fianco all’altra e può essere visto nel video esemplificativo che pubblichiamo qui sotto.

Oltre alla funzione dual-view, l’aggiornamento per P30 Pro porterà sui dispositivi le patch di sicurezza di Google di maggio e miglioramenti alla modalità Ritratto della fotocamera con l’aggiunta di nuovi filtri.