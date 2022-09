È arrivato l’aggiornamento per utilizzare le app Android sui Pc Windows 11

Microsoft ha confermato ufficialmente l’implementazione del supporto per le app Android per gli utenti di Windows 11 in nuovi 21 Paesi.

A partire da martedì, WSA (il sottosistema Windows per Android) è infatti disponibile per il download per tutti gli utenti di Windows 11 che potranno in tal modo abilitare il supporto alle app Android.

Grazie a questo aggiornamento, gli utenti della piattaforma di Microsoft possono accedere a una selezione limitata di app Android scaricabili dal Microsoft Store.



Per far ciò, secondo quanto afferma Microsoft, Il Pc dovrà deve avere almeno 8 GB di Ram (si consigliano 16 GB), un SSD (unità a stato solido) e processore Intel core i3 di ottava generazione o superiore.

Se desiderate abilitare il supporto delle app Android sul vostro computer Windows, dovrete accedere a Microsoft Store, scaricare “Amazon Appstore” e installare il “Sottosistema Windows per Android”.

Una volta installato, basterà aprire Amazon Appstore e accedere con un account Amazon per sfogliare le app. Al momento non ci sono molte app disponibili su Amazon Appstore, ma la scelta è destinata ad aumentare nelle prossime settimane.



WSA per Windows 11 è ora disponibile per gli utenti di Andorra, Austria, Belgio, Francia, Germania, Gibilterra, Guernsey, Irlanda, Isola di Man, Italia, Giappone, Jersey, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco, San Marino, Spagna, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti e Città del Vaticano.