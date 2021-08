Apple prepara un aggiornamento software per ritrovare le AirPods Pro e Max smarrite

A causa della mancanza dello speciale chip U1 all’interno dei modelli AirPods Pro e AirPods Max, è impossibile ritrovare gli auricolari o le cuffie in modo intuitivo come con AirTag sull’applicazione Locate. Cupertino, però, sta preparando una soluzione alternativa che è quasi altrettanto efficace grazie a iOS 15. Apprendiamo che l’implementazione, entro pochi mesi, della nuova versione di iOS collegherà gli AirPods all’ID Apple.

Individuata da 9to5Mac nel codice di iOS 15, questa nuova funzionalità consentirà agli AirPods di inviare la propria posizione ad Apple anche se non sono più collegati all’iPad o iPhone. La localizzazione verrà effettuata tramite segnale Bluetooth, con un sistema di tracciamento simile a quello utilizzato per gli AirTag.

Nonostante questo cambiamento, gli AirPods non beneficiano ancora di alcuna funzione di blocco dell’attivazione come avviene con AirTag che sono legati all’ID Apple dell’utente e che possono essere resettati tramite software.

Nel caso di AirPods Pro e Max, sarà necessaria un intervento “fisico” su entrambi i dispositivi. Per AirPods Max, sarà necessario tenere premuti il ​​pulsante ANC e la Digital Crown per circa 12 secondi per procedere con il ripristino. Per AirPods Pro, questa volta sarà necessario tappare i fori negli altoparlanti con le dita mentre si preme più volte il pulsante sull’asta. Un’operazione decisamente più complicata.

Queste funzionalità non sono ancora state implementate ufficialmente. Oltre alla futura installazione di iOS 15 in versione finale, sarà probabilmente necessario un aggiornamento del firmware di AirPods Pro e Max per la loro attivazione. Infine, va precisato che i “classici” AirPods di prima e seconda generazione non godranno di questa novità.