Aiper ad IFA 2023 con un robot skimmer per piscine a energia solare

A Berlino la tecnologia è protagonista e tra i propri padiglioni le innovazioni si succedono senza sosta. Tra le aziende, anche Aiper, che presenta la sua linea di robot pulisci-piscina senza fili, ovvero la serie Seagull. Tra questi anche Aiper Surfer S1, il primo robot skimmer dell’azienda per piscine che funziona ad energia solare, per risparmiare tempo ed energia.

La novità Surfer S1, controllabile anche da app

Surfer S1 provvede alla pulizia della superficie dell’acqua, ed è alimentato attraverso un pannello solare. Può rimuovere detriti che galleggiano nella piscina. I suoi movimenti prendono ispirazione dai surfisti che cavalcano le onde, è infatti in grado di destreggiarsi in autonomia, ma può essere controllato da un’app gratuita, disponibile per Android e iOS.

La sua struttura annovera ruote a pale motorizzate; la sua autonomia arriva fino a dieci ore di pulizia. Il robot è provvisto di colonne in grado di evitare i blocchi, oltre a due sensori a onde ultrasoniche in grado di rilevare le pareti della piscina, al fine di prevenire eventuali urti. L’applicazione gratuita permette di programmare le sessioni di pulizia, monitorare le performance, la batteria e gli avvisi. Due le modalità di pulizia personalizzabili. Quella automatica, che vede il robot eseguire le operazioni in autonomia, e la pulizia remota, che permette di comandare a distanza il dispositivo, in modo da indirizzarlo verso detriti specifici. Si potrà anche guidare Surfer S1, tra un ciclo e l’altro, fino a bordo piscina, per svuotare i detriti raccolti e riporre il robot prima del prossimo utilizzo.

La serie Seagull

Presso la kermesse berlinese Aiper ha svelato anche la serie pluripremiata Seagull, tra cui Seagull Pro, Plus e SE. La versione Pro è il robot di Aiper più avanzato. Prevede la tecnologia di navigazione WavePath ed dotato di un sistema di motori quadrupli, per la prima volta al mondo. Il modello Plus è ideale per le piscine di medie dimensioni, a differenza della versione SE, pensata per le piscine più piccole.

Le dichiarazioni del founder di Aiper

Insieme a Surfer S1, Aiper porta ad IFA 2023 anche la serie Seagull, robot senza fili pulisci-piscina. Il loro utilizzo è propedeutico alla pulizia di pavimenti e pareti delle piscine. Richard Wang, CEO e founder di Aiper Global ha dichiarato: “Possedere una piscina dovrebbe essere divertente, ma la realtà è che la manutenzione può rivelarsi un compito laborioso, costoso e che richiede molto tempo. Vogliamo che la vostra piscina sia al centro della trasformazione del vostro giardino in un’oasi privata e in un luogo di relax. Ecco perché abbiamo investito molto in ricerca e sviluppo per produrre prodotti per la pulizia che uniscono tecnologia e design innovativo, creando soluzioni di pulizia della piscina facili da usare e capaci di restituirvi il vostro tempo. Aiper si occuperà del lavoro sporco, così potrete dedicare più tempo a divertirvi con amici e familiari in una piscina dall’acqua cristallina”.

Disponibilità e prezzi

Surfer S1, che sarà lanciato nel primo trimestre del 2024, sarà disponibile nelle varianti di colore bianco e nero. La serie Seagull, invece, è disponibile per l’acquisto con prezzi suggeriti al pubblico compresi tra 299 € e 899 €. I robot Aiper sono disponibili presso Aiper.it, Amazon ed alcuni selezionati rivenditori.