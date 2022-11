Alexa Pro, il telecomando multifunzione a comando vocale

Arriva oggi su Amazon il nuovo telecomando multifunzione Alexa Pro, dotato di tantissime novità in grado di rendere l’esperienza televisiva ancora più personalizzata e divertente.

Il telecomando Alexa Pro infatti offre un supporto completo a tutti i dispositivi in grado di interfacciarsi con Alexa, primo fra tutti Fire TV. Può svolgere moltissimi compiti grazie ai comandi vocali: per esempio, può controllare soundbar e ricevitori, navigare i canali in diretta, e si può persino impostare programmi, film, e app preferiti a cui passare con la semplice pressione di un tasto personalizzabile. Il tutto con un singolo telecomando.

Ci sono infatti due pulsanti a cui è possibile assegnare qualsiasi azione: non solo passare ad un determinato canale, ma anche eseguire comandi per riprodurre musica, controllare il meteo, accendere luci, e molto altro. Grazie al pulsante Bluetooth si possono inoltre rapidamente collegare e collegare dispositivi.

Ma le novità non finiscono qui. Infatti è disponibile una funzione che vi permetterà sempre di trovare il telecomando, in qualunque punto lo abbiate lasciato. Collegandosi all’app di Fire TV, è possibile usufruire della funzione “trova il mio telecomando”, localizzandolo dovunque esso si sia perso dicendo semplicemente “Alexa, trova il mio telecomando”. Altra caratteristica utile è a possibilità di retroilluminarsi in stanze buie.

Il telecomando Alexa Pro è realizzato con la sostenibilità in mente: la plastica di cui è composto infatti è riciclata al 30%, mentre l’imballaggio è al 96% fibra di legno riciclabile. Si può acquistare a partire da ora su Amazon.it per 39,99 euro.