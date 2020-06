Amazon Echo Auto: Alexa sale in macchina

Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon, esce di casa per affiancarvi mentre siete al volante con tutti i suoi servizi smart. Lo fa grazie a Echo Auto, un nuovo dispositivo di dimensioni compatte (potrebbe essere scambiato per un vivavoce) da posizionare sulla plancia della vettura.

Grazie ai suoi otto microfoni, Amazon Echo Auto è pronto a sfidare ogni tipo di disturbo sonoro dovuto al rumore del motore, del traffico, della musica in riproduzione, dell’impianto di aerazione o di eventuali passeggeri a bordo. Potrà così ascoltare la vostra voce e consentirvi di fruire dei tanti servizi e funzioni che Alexa mette a disposizione: ottenere risposta a una domanda, conoscere le condizioni meteo o il tempo per raggiungere una destinazione, ascoltare musica e le notizie del giorno, appuntare promemoria, calendarizzare attività, ascoltare un audiolibro, creare liste della spesa e tanto altro.

Echo Auto - Porta Alexa in... Porta Alexa in auto con te - Echo Auto si connette...

La clip ufficiale di presentazione di Amazon Echo Auto.

Non ultimo sarà possibile gestire gli elettrodomestici di casa connessi da Alexa, come ad esempio il termostato, l’impianto di illuminazione o di allarme, controllare le smart plug e altro ancora. Si potrà, insomma, avere accesso a tutto l’ecosistema di servizi, informazioni e skill già messi a disposizione dai dispositivi Echo pensati per la casa. Il tutto senza distogliere gli occhi dalla strada.

Gianmaria Visconti, Alexa Country Manager di Amazon Italia, presenta Echo Auto.

La connettività dati

Amazon Echo Auto viene alimentato dalla presa Usb presente in vettura oppure dalla presa per l’accendisigari a 12V tramite il caricatore presente in confezione. Per quanto riguarda l’audio, invece, si connette all’impianto stereo via Bluetooth o in sua mancanza attraverso il classico jack audio da 3,5 millimetri da inserire nell’ingresso Aux-in del sistema audio di bordo.

Per sfruttare l’intelligenza artificiale di Alexa, Echo Auto deve avere accesso a Internet. Per questo si appoggia all’app Alexa disponibile iOS e Android e al piano dati che avete sottoscritto per lo smartphone con il vostro operatore mobile. Ricordiamo che il dispositivo si collega ai server di Amazon – dove risiede l’intelligenza artificiale di cui necessita Echo Auto per furnzionare – soltanto dopo che avete pronunciato la parola di attivazione “Alexa”. In ogni caso, come già i dispositivi Echo di casa, è presente un tasto che disattiva gli otto microfoni, a ulteriore garanzia di privacy. Inoltre un led indica quando Alexa è in funzione. C’è poi un secondo tasto che fa le veci della parola chiave: non occorrerà quindi dire “Alexa” ma sarà sufficiente premerlo.

Alcune domande rivolte ad Alexa su Amazon Echo Auto.

Prezzo e contenuto della confezione

Amazon Echo Auto è in vendita da oggi a 59,99 euro su Amazon.it e nei punti vendita di Mediaworld. In confezione l’utente troverà il dispositivo Echo, il supporto magnetico per fissarlo alla bocchetta di aerazione dell’auto, il carica batteria 12V con presa accendisigari e, infine, il cavo audio jack stereo da 3,5 mm.