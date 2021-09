Amazon Fire TV Stick 4K Max: l’Internet Tv più smart e divertente

Amazon presenta Fire TV Stick 4K Max, la chiavetta per lo streaming che va a migliorare le prestazioni della precedente Fire TV Stick 4K di ben il 40% grazie alla presenza di un nuovo processore quad-core da 1.8GHz e 2 GB di memoria RAM. Non sarà dunque difficile notare caricamenti più veloci e una maggior velocità del sistema, soprattutto con le app più pesanti (leggi Disney+) che oggi si fanno sentire sull’attuale generazione di Fire Tv Stick.

Ma non è solo una questione di pura velocità, Amazon Fire TV Stick 4K Max porta con sé anche innovazione tecnologica grazie al supporto per il nuovo standard wireless WiFi 6 che rende le reti senza fili più efficienti e veloci a tutto vantaggio di una minor congestione delle reti grazie a una maggior disponibilità e gestione della banda dati. Questo nel nuovo dispositivo di Amazon è reso possibile dall’adozione del chipset Mediatek MT7921LS che rende così possibile uno streming 4K più fluido anche laddove siano presenti sulla stessa rete dati più dispositivi connessi (ed è questo oggi lo scenario più comune nelle nostre case: computer, tablet, smartphone, Tv, smart speaker e dispositivi per la smart home). Per sfruttare il WiFi 6 occorre naturalmente che Fire TV Stick 4K Max sia connesso a un router compatibile con questo nuovo standard tecnologico. Resta in ogni caso compatibile con qualsiasi router abbiate già in casa, anche privo di WiFi 6. Non è tutto, perché la nuova chiavetta – che si connette al Tv mediante porta HDMI – supporta lo streaming 4K UHD, HDR e HDR10+, così come Dolby Vision e Dolby Atmos.

Il telecomando vocale

Come già la precedente versione è accompagnat dal telecomando vocale che consente di interagire con Alexa e non solo per navigare e cercare con più comodità i contenuti video e multimediali che più ci interessano ma anche per interagire con i dispositivi connessi della casa e per svolgere tutto quanto è possibile con un assistente vocale, proprio come quando utilizziamo uno smart speaker. Ma c’è qualcosa in più perché in questa nuova generazione, il telecomando ospita quattro pulsanti preimpostati che danno immediato accesso a Netflix, Disney+, Prime Video e Prime Music, fermo restando naturalmente che sullo store di Amazon integrato in Fire TV Stick 4K Max sono disponibili le app dei più diffusi provider di contenuti come anche YouTube, Now, DAZN, Mediaset Play Infinity e RaiPlay. Senza dimenticare i iservizi musicali come Spotify e Apple Music, stazioni radio e altro ancora.

Non c’è il tasto di spegnimento perché, come sempre, Fire TV Stick 4K Max entra in standby non appena il TV viene spento. E anche questo è possibile farlo con il telecomando in dotazione (è possibile anche gestire il volume). In virtù delle sue caratteristiche che consentono un basso impatto ambientale la nuova arrivata, fa sapere Amazon, riceverà il Climate Pledge Friendly badge su Amazon.it, il programma che aiuta gli utenti a scoprire e acquistare prodotti più sostenibili.

Prezzo e disponibilità

Fire TV Stick 4K Max è disponibile in preordine a partire da oggi a 64,99 euro. Le consegne inizieranno il 7 ottobre. Per maggior informazioni e per il preordine: amazon.it/firetvstick4kmax.