Android 11 esce dalla beta e Samsung prepara One UI 3.0

Dopo diversi mesi di beta testing, Android 11 ha finalmente raggiunto la sua forma definitiva per i modelli Google Pixel ma come sempre ci vorranno alcune settimane e diversi mesi prima che questo aggiornamento arrivi sugli smartphone dei produttori. Questo accade perché Samsung, LG, OnePlus, Xiaomi e tutti gli altri abbiano il tempo di adattare completamente la propria interfaccia proprietaria e aggiungere alcune migliorie.

Samsung, spesso criticata sull’argomento nonostante dei tempi nella media, non intende restare indietro quest’anno e sta già preparando il dopo. L’interfaccia One UI 3.0 per Android 11 è già in sviluppo e gli sviluppatori possono ora metterci le mani con una prima beta rilasciata in Corea.

Al momento, la beta è disponibile solo per i dispositivi della serie Galaxy S20 ma è molto probabile che la linea Galaxy Note 20 sia coda in linea con la promessa di un rilascio ufficiale a inizio 2020.

L’anno scorso, Samsung ha lanciato una beta pubblica di One UI 2.0 ad ottobre, mentre la versione finale è stata rilasciata a dicembre in Italia sul Galaxy S10.

COSA TROVEREMO SU ONE UI 3.0?

Per ora, gli sviluppatori coreani non hanno ancora condiviso le nuove funzionalità di One UI 3.0 ma possiamo già intuire alcune delle nuove caratteristiche in arrivo. Prima di tutto, questo aggiornamento dovrebbe includere i principali miglioramenti apportati da Android 11, come una migliore organizzazione delle notifiche, chat a bolle, Android Auto wireless o persino un miglioramento della privacy.

Sappiamo anche che Samsung sta lavorando a una nuova versione del suo browser interno, più coinvolgente durante lo scorrimento delle pagine e più sicura. Per il resto delle novità di One UI 3.0 bisognerà attendere che gli sviluppatori condividano le loro prime scoperte nei prossimi mesi.