Dopo Android 11, la cui ultima build stabile è arrivata all’inizio di questa settimana, è ora la volta di Android 11 Go Edition.

Android 11 Go Edition è infatti pensata per smartphone con un massimo di 2 GB di memoria Ram e verrà caricato su dispositivi entry-level di un’ampia gamma di produttori.



Alcuni dispositivi meno recenti con Android 10 (sempre in edizione Go) riceveranno il nuovo aggiornamento anche se per ora non esiste un elenco ufficiale preciso.



Alcune delle funzionalità chiave di Android 11 sono state introdotte anche nella nuova edizione Go, come le notifiche raggruppate per le app di chat e le autorizzazioni “una tantum” per fotocamera, microfono e posizione.



Google promette inoltre una velocità di caricamento delle app più rapida del 20% e un sistema di navigazione gestuale basato sullo swipe. Un’altra novità è rappresentata da Safe Folders una cartella protetta da Pin di 4 cifre dove riporre ed archiviare documenti, immagini, video e file che si vogliono nascondere da occhi indiscreti.



La piattaforma Android Go al momento serve oltre 100 milioni di utenti in tutto il mondo.

Fonte: blog Google