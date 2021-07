Android 12 Beta 3: tutte le novità

Google ha appena rilasciato Android 12 Beta 3, la nuova versione del sistema operativo che porta una serie di miglioramenti interessanti. Sebbene il rilascio della versione completa sia ancora lontano, Google sta continuando ad aggiungere sempre più funzionalità alla beta. Ecco quindi tutte le novità.

Screenshot estesi

Funzionalità già resa disponibile da alcuni produttori di smartphone, finalmente gli screenshot estesi diventano nativi del sistema operativo Android. Una volta fatto uno screenshot, comparirà immediatamente l’opzione per ottenerne la versione estesa. Selezionandola, il sistema catturerà l’intera pagina e permetterà all’utente di scegliere la porzione che desidera.

Rotazione automatica migliorata

Google ha introdotto una serie di miglioramenti per quanto riguarda la rotazione automatica. In primo luogo l’algoritmo di rotazione dello schermo è stato ottimizzato, aumentandone la fluidità e la rapidità. Inoltre per i dispositivi Pixel 4 e successivi è disponibile una nuova funzione molto utile: grazie alla fotocamera anteriore il sistema è in grado di rilevare l’orientamento del viso per eliminare le rotazioni non volute.

Ritocchi grafici

La beta 3 di Android 12 presenta diversi accorgimenti grafici per migliorare l’esperienza degli utenti. Le icone colorate nel menu delle impostazioni sono tornate ad essere in bianco e nero, come nelle precedenti versioni di Android. Questo perché da ora è possibile modificare manualmente i colori del sistema operativo.

Una volta scelto uno sfondo, infatti, l’utente ha la possibilità di selezionare uno schema di colori da applicare a tutto il sistema.

Dashboard dedicata ai videogiochi

Finalmente è disponibile su Android 12 la “game dashboard”, già rivelata in precedenza. Contiene numerosi widget in grado di migliorare la propria esperienza di gioco, ad esempio permettendo di registrare facilmente la propria schermata, o mostrando varie informazioni utili.

Gestione del cestino

Normalmente, i file spostati nel cestino di Android sono nascosti dall’utente. Finalmente Android mostrerà la quantità di memoria occupata dai file spazzatura, probabilmente in preparazione ad opzioni di gestione più complete.

Oltre a queste novità principali, sono state introdotte una serie di piccole ma numerose modifiche pensate per migliorare l’esperienza degli utenti. Per scoprire come scaricare la beta 3 di Android 12 è sufficiente recarsi a questo indirizzo e verificare se il proprio dispositivo sia compatibile.