Android 12 copierà una (gradita) funzionalità di iPhone

Disponibile su iOS 14 e quindi in tutti gli iPhone supportati, c’è una funzioneche visualizza un messaggio nella parte superiore dello schermo ogni volta che un’applicazione legge il contenuto negli appunti per incollarlo nella sua interfaccia.

Questa nuova funzionalità ha portato alla scoperta che alcune app accedano agli appunti senza effettivamente averne bisogno e, a quanto pare, a Google è piaciuta così tanto l’idea che è al lavoro per portarla su Android.

Nuova funzionalità di Android 12

Secondo un rapporto di XDA, Android 12 avrà una funzionalità simile, visualizzando essenzialmente un avviso quando un’applicazione legge il contenuto memorizzato negli appunti. Questa volta, la notifica non verrà visualizzata nella parte superiore dello schermo ma in basso e verrà visualizzato “[nome app] incolla il testo che hai copiato”.

È interessante notare che Google sta pianificando un approccio diverso da quello di Apple. L’avviso è attivato per impostazione predefinita in iOS 14, quindi gli utenti potrebbero vederlo indipendentemente dal fatto che lo vogliano o meno. Non c’è nemmeno un interruttore per disabilitarlo.

Big G vuole che le cose siano diverse, quindi sarà disattivato per impostazione predefinita, consentendo agli utenti di abilitarlo dalla schermata delle impostazioni di Android 12. Il sistema operativo includerà un nuovo interruttore di accesso agli appunti che, se abilitato “Mostra un messaggio quando le app accedono a testo, immagini o altri contenuti che hai copiato”.

Si prevede che Android 12 approderà in primavera sui telefoni Pixel, mentre il resto degli smartphone dei produttori di terze parti lo riceverà in autunno/inverno.