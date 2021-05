Android 12: ecco alcune immagini della nuova interfaccia grafica

Big G si prepara al Google I/O 2021 che quest’anno si svolgerà dal 18 al 20 maggio in diretta streaming e sarà il palcoscenico della nuova versione di Android 12.

Non ci sarà da attendere fino a questa settimana perché il leaker Jon Prosser afferma di aver ottenuto un’immagine e un video Android esclusivo dopo una fuga di immagini di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Jon Prosser ha pubblicato un video di YouTube sulla sua pagina Front Page in cui menzionava un “aggiornamento stilistico importante” del sistema operativo basato su tre punti principali: “Una nuova magnifica esperienza, una maggiore protezione della sicurezza e della privacy”, nonché “una migliore sinergia tra tutti i dispositivi”.

Ma è sul primo punto che Jon Prosser è riuscito a raccogliere informazioni visive.

Google si prepara quindi a implementare nuovi widget per la riproduzione di file audio, le previsioni del tempo e l’orologio. L’azienda di Mountain View ha anche ridisegnato il pulsante di attivazione e disattivazione degli allarmi, la barra di gestione della luminosità e il controllo del volume. In pratica…una piccola rivoluzione.

Notifiche aggregate

Bluetooth e Wi-Fi avranno un nuovo “box” che incorpora la stessa filosofia estetica degli elementi. Piccole modifiche stilistiche che si vanno ad integrare con gli altri aspetti.

Jon Prosser afferma anche di avere un video ufficiale di Android 12 ( da circa 6’30), in cui si possono vedere widget e nuove animazioni. Google si prepara anche a cambiare la modalità di visualizzazione delle notifiche: in questo caso, verrebbero raggruppate in un piccolo pack dedicato (a seconda del tipo di notifica) che si trova in alto a sinistra dello schermo. Ci sarà anche un orologio molto più grande.