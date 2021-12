Android 12 in arrivo su moltissimi nuovi dispositivi

Rollout sempre più a larga scala per Android 12. In questi giorni infatti Google sta pubblicando l’aggiornamento su un vasto numero di sistemi operativi.

La prima ondata di aggiornamenti ha riguardato i dispositivi Samsung Galaxy Z Fold 2, S20 e Note 20. Questo major update è basato su OneUI 4.0, e porta tutte le novità di Android 12 come funzionalità grafiche, opzioni per la privacy e aggiornamenti di sicurezza.

La seconda ondata è stata invece dedicata a dispositivi più vecchi: si tratta del Galaxy Z Flip, il Galaxy S10 e la serie Galaxy Tab S7. In entrambi i casi, gli aggiornamenti stanno venendo distribuiti in una serie di paesi, fra cui anche l’Italia. Non è chiaro esattamente l’ordine di distribuzione, quindi vi consigliamo di controllare i vostri telefoni (e tablet).