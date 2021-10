Android 12L ufficiale: una nuova versione per tablet e smartphone pieghevoli

Da tempo si vociferava di un aggiornamento per Android 12 destinato a tablet e smartphone pieghevoli. Oggi è ufficiale, si chiamerà Android 12L.

In molti pensavano che il mercato dei tablet fosse al capolinea, ma ora stanno tornando di moda, spinti da un iPad più potente che mai. Negli ultimi 12 mesi, Google afferma di aver registrato quasi 100 milioni di nuove attivazioni di tablet, con un incremento del 20% rispetto all’anno precedente. Da parte loro, gli smartphone pieghevoli migliorano anno su anno del 265% (grazie Samsung). Infine, anche Chrome OS continua a crescere (+92%).

In totale, 250 milioni di dispositivi attivi con un schermo grande eseguono Android. E’ arrivato il tempo per Google di concentrarsi per creare un ecosistema degno di questo nome e non più un’interfaccia per smartphone poco estesa.

Presentato all’Android Dev Summit 2021, Android 12L è attualmente disponibile come anteprima per sviluppatori e può essere testato su un emulatore.

Android 12L si adatta quindi agli schermi larghi quando si tratta di notifiche, impostazioni rapide, schermata di blocco, schermata iniziale e altro ancora. Ad esempio, il pannello delle impostazioni rapide è separato dalle notifiche per visualizzare due colonne separate sugli schermi che superano i 600 dip (pixel indipendenti dal dispositivo).

Per facilitare il multitasking, Android 12L offre anche una barra delle applicazioni, come già offrono iPadOS o Chrome OS. Ciò non solo consente di passare rapidamente da un’applicazione all’altra, ma anche di utilizzare facilmente la finestra multipla facendo scorrere un’applicazione da questa barra a un lato o all’altro dello schermo.

Google ha anche migliorato la sua modalità di compatibilità. I produttori possono anche personalizzare la cassetta delle lettere delle applicazioni, dal colore dei contorni all’importanza degli angoli arrotondati. L’obiettivo è quello di offrire la resa più armoniosa e omogenea possibile tra le applicazioni.

Interfaccia reattiva

Gli sviluppatori possono dividere le loro applicazioni in diversi frammenti chiamati “attività”, che ora possono essere organizzati in modo più semplice in base alle dimensioni dello schermo. Visualizzando ad esempio due diverse attività, dovrebbe consentire agli sviluppatori di adattare le proprie applicazioni in modo molto semplice.

Per questo, gli sviluppatori possono utilizzare un’API (disponibile a breve) che consente loro di determinare se lo schermo è “compatto”, “medio” o “esteso” e quindi adattare la visualizzazione al volo.

Data di uscita

La versione Android 12L è prevista “all’inizio del prossimo anno, giusto in tempo per la prossima ondata di tablet e smartphone pieghevoli Android”. Inoltre, Google sta già lavorando con diversi partner per adattare questa versione ai loro diversi dispositivi.