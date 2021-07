Android 13 avrà il nome in codice “tiramisù”!

Come ogni versione di Android che si rispetti, Android 13 avrà il diritto al suo dolce nome in ordine alfabetico e sembra che questo sia già ufficiale.

Da Android 10, Google ha abbandonato la sua nomenclatura zuccherina per gli aggiornamenti Android. Prima di allora, ogni versione prendeva il nome da un dessert o da un dolcetto in ordine alfabetico. Abbiamo così avuto Cupcake, Donut, Eclair, FroYo… e così via fino ad Android 9 Pie. Una tradizione giunta al capolinea per il grande pubblico perché Big G ha voluto attribuire al suo OS un’immagine più matura e utilizzare questi nomi solo per sviluppatori e addetti al settore.

Android 13 T come…tiramisù!

Per Android 13 siamo alla lettera T e Google ha quindi dovuto trovare un dolce che iniziasse con questa lettera per il nome in codice della sua prossima versione. Il risultato è quindi piuttosto logico: Android 13 si chiamerà Tiramisù.

Questo nome è stato appena individuato da Chirayu Desai, uno sviluppatore di CalyxOS, nel codice sorgente di AOSP (la parte open source di Android). Un comando afferma chiaramente “ ridenominazione di T in Tiramisù “. Un’informazione di poco conto ma curiosa per i fan di Android che ogni anno hanno giocato a indovinare il nome del dolce del prossimo aggiornamento.

Ci sono sempre state tracce di questi nomi nel codice sorgente: Android 10 si chiama Quince Tart, Android 11 RVC (Red Velvet Cake) e Android 12 Snow Cone.