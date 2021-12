Android 13 potrebbe correggere un’importante limitazione di Android 12

Android 12 è un aggiornamento importante e pieno di funzionalità interessanti come Monet, la sua interfaccia dinamica a colori, un centro privacy notevolmente migliorato. Alcuni utenti però si sono lamentati di una particolare funzione che preferivano non avere.

Come sottolinea XDA, Android 12 ha introdotto un PanthomProcessKiller. Senza entrare troppo nei dettagli, si tratta di una funzionalità che “uccide” i processi delle app che consumano troppa potenza in background.

Un altro problema è che questa funzione consente solo un numero limitato di questi processi in background (circa 32). Per gli utenti che amano avere molte app in esecuzione, si tratta di un vero problema.

An update on the phantom process issue: Google has just submitted a patch that adds a toggle in Developer Options to disable the monitoring of phantom processes!https://t.co/Nfn2npZMkX



We probably won't see this until Android 13, though.



CC @agnosticapollo https://t.co/iPP4fO6GAE