Android 14: tutte le novità della nuova release del sistema operativo di Google

Le nuove versioni di Pixel 8 e Pixel 8 Pro ci consegnano anche la nuova versione di Android 14: lo scorso anno era stata la volta di Android 13, che aveva introdotto funzionalità nuove come l’audio spaziale, il copia/incolla su più dispositivi e un nuovo lettore multimediale. Ora, con Android 14, Google porta diverse funzionalità per il grande schermo originariamente previste per Android 14 e le rende disponibili come aggiornamenti anche per Android 13. Questi aggiornamenti includono un multitasking, una barra delle applicazioni e un supporto per gli smartphone pieghevoli migliorati. Vediamoli nel dettaglio.

I colori di Android 14

Google introduce nuovi modi per personalizzare il telefono in base alle propie preferenze personali.

Android 14 semplifica il passaggio da uno sfondo all’altro e l’aggiornamento di ciò che si desidera vedere sul proprio smartphone ad un primo colpo d’occhio. Ora si possono impostare scorciatoie personalizzate per la schermata di blocco, inserendo il lettore QR o l’app Google Home, in modo da avere accesso rapido con un solo tocco ai controlli più utilizzati direttamente dalla schermata di blocco Android.

Si può scegliere tra una serie di nuovi template per la schermata di blocco con caratteri, widget, colori e formati che meglio si adattano ai propri gusti. Queste opzioni utilizzano anche l’intelligenza artificiale per regolare lo schermo in base alla situazione. Ad esempio, se il tempo peggiora improvvisamente, il widget meteo della schermata di blocco verrà posto in evidenza.

Arrivano per la prima volta su Pixel 8 e Pixel 8 Pro gli sfondi con intelligenza artificiale generativa che utilizzano modelli di diffusione testo-immagine generati dall’intelligenza artificiale.

Per chi invece preferisce un’estetica del telefono meno colorata e più gradevole alla vista, Android 14 include anche un tema monocromatico.

Per quanto riguarda foto e fotocamera, Android 14 supporta le immagini HDR con Ultra HDR. L’Ultra HDR mette in risalto colori vivaci, luci più luminose e ombre più scure. Inoltre, grazie agli schermi HDR disponibili su molti dei telefoni odierni, l’Ultra HDR scatta e visualizza foto ad alta definizione senza alterare la qualità originale dell’immagine.

Maggiore controllo su salute, sicurezza e dati

Le app aiutano le persone a monitorare i propri livelli di forma fisica, salute e benessere. Ma i dati raccolti sono spesso isolati all’interno di ciascuna app, limitandone la visibilità e il controllo complessivo. Health Connect è ora integrato nelle impostazioni di Android 14 come strumento centrale e permette di archiviare tutti i dati in un unico posto e mantenere il controllo della propria privacy. Tutti i dati sono crittografati in modo sicuro sul telefono, e ciò garantisce che né Google né alcun altro non possa vederli o utilizzarli per altri scopi.

Con i nuovi aggiornamenti sulla condivisione dei dati su Android 14, quando viene chiesto di concedere alle app l’autorizzazione per informazioni come la posizione, si riceverà una notifica quando un’app condivide dati sulla posizione con terze parti e si potrà prendere una decisione più informata se concedere o non concedere l’accesso.

La protezione digitale di Android 14 si estende anche alle informazioni più sensibili come i numeri di identificazione personale (PIN) del dispositivo. Dopo aver digitato il PIN corretto di 6 cifre o più, non sarà più necessario premere Invio poiché il dispositivo si sbloccherà automaticamente.

Più funzionalità per gli utenti ipovedenti e con problemi di udito

Android 14 è dotato di molte funzionalità inclusive per la vista e l’udito. Per gli utenti ipovedenti, la lente d’ingrandimento è ora più intuitiva, con la possibilità di fare il “pinch to zoom” per ingrandire e rimpicciolire lo schermo. Si può anche modificare la dimensione della lente di ingrandimento nel nuovo pannello Impostazioni o personalizzare la porzione di schermo che si desidera ingrandire. E per evitare che la lente d’ingrandimento si disattivi quando si passa da un’app all’altra, si può impostare l’ingrandimento su “Mantieni attivo quando cambi app” nelle impostazioni di accessibilità di Android.

Google ha anche aggiornato le modalità (ora più intuitive) per connettersi e interagire con gli apparecchi acustici.

Su Android 14, chi ha difficoltà uditive, può attivare le “Notifiche flash” dalle impostazioni Accessibilità e Notifiche e ricevere lampi visivi quando ci sono notifiche in arrivo.

Android 14 disponibile da oggi

Android 14 è disponibile da oggi, è il sistema operativo nativo che muove i nuovi smartphone Pixel 8 e Pixel 8 Pro e verrà portato nei prossimi mesi progressivamente su tutti gli smartphone di nuova generazione.