Android 15: anteprima in arrivo?

La prossima versione del sistema operativo di Google è pronta per la sua prima anteprima nelle prossime ore, come riportato da uno sviluppatore Google sul forum ufficiale dell’Android Open Source Project e condiviso da 9To5Google.

L’attesa per la nuova versione

La prima anteprima per sviluppatori di Android 15, noto anche come Android Vanilla Ice Cream e nome in codice per Android 15, è prevista per il 15 febbraio. I media suggeriscono che non sia una coincidenza la corrispondenza tra la data e il numero di versione.

Cosa dobbiamo aspettarci

Assumendo che Google mantenga i suoi piani, l’azienda svelerà la prima Developer Preview di Android 15 questo giovedì 15 febbraio. Questa versione iniziale, generalmente, introduce poche novità per gli utenti ma stabilisce le basi per le modifiche che gli sviluppatori di app dovranno implementare. La preview dovrebbe essere installabile per prima sugli smartphone Google Pixel.

Le novità di Android 15

Al momento, le informazioni sulle nuove funzionalità di Android 15 sono limitate. Tuttavia, ci aspettiamo che questa versione includa il supporto per Auracast, una novità significativa per cuffie e auricolari wireless. Inoltre, prevediamo che Google continuerà ad integrare maggiore intelligenza artificiale nel sistema, seguendo l’introduzione di Gemini.

Il lavoro di Apple su iOS 18

Parallelamente, Apple sta sviluppando iOS 18, che si preannuncia come uno degli aggiornamenti più rilevanti nella storia degli iPhone.