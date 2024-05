Android 15 Beta 2: ecco una tecnologia di VLC che aggiorna i codec video

È arrivata la seconda beta di Android 15, con la lista degli smartphone compatibili e le nuove funzionalità. Google continua a lavorare per portare il codec video AV1 su un numero sempre maggiore di dispositivi. Per rendere compatibili anche gli smartphone meno recenti, l’azienda utilizza la tecnologia francese VideoLan, creatrice della nota VLC.

AV1 su Netflix: cosa significa

Come indicato nel blog Android, dav1d è ora disponibile per i dispositivi Android che non supportano la decodifica hardware AV1. AV1 è un codec video di nuova generazione aperto a tutte le aziende digitali, sviluppato dall’Alliance for Open Media (AOM), che comprende numerose grandi aziende e mira a stabilire standard di settore aperti. Ora è utilizzato da servizi come Netflix, YouTube e Twitch.

Questo codec è più efficiente del 30% nella compressione dei video e offre immagini più vivide, colori migliori e illuminazione ottimizzata, rendendolo ideale per video fino a 8K.

Il problema è che per decodificarlo efficacemente, l’hardware (televisori, smartphone, computer, ecc.) deve essere compatibile. Un semplice aggiornamento non risolve necessariamente l’incompatibilità o le scarse prestazioni. Qui entra in gioco dav1d, un decoder AV1 software aperto sviluppato dai creatori del lettore video VLC. Secondo gli sviluppatori Android, “è fino a tre volte più efficiente del vecchio decoder software AV1, consentendo la riproduzione HD di AV1 per un numero maggiore di utenti”.

Per i recenti smartphone di fascia alta, questo cambiamento non avrà un grande impatto, poiché già beneficiano di un’efficiente decodifica hardware grazie al SoC. Tuttavia, questa nuova funzionalità dovrebbe aiutare i modelli più economici e meno recenti, che rappresentano la maggior parte degli utenti.

Rilascio di Android 15

Per quanto riguarda Android 15, non è ancora chiaro quando verrà rilasciato ufficialmente il sistema operativo. Google ha già rivelato un programma provvisorio e attualmente sta rispettando le date. Si prevede che Android 15 verrà rilasciato tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, come da tradizione. Dopodiché, sarà necessario attendere che i vari produttori aggiornino le loro rispettive interfacce.