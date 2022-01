Android Auto wireless e senza cavi: Motorola annuncia un accessorio

La maggior parte delle macchine più recenti in una certa fascia di prezzo offre Android Auto in modalità wireless mentre alcuni modelli più vecchi possono utilizzarlo solo cablato. Una soluzione poco pratica perché costringe a connettere lo smartphone ogni volta.

È qui che entra in gioco l’MA1 di Motorola. Un piccolo oggetto molto simile al Chromecast di Google, che potrà essere collegato tramite USB all’auto. Non bisognerà far altro che connettere il proprio smartphone a questo piccolo dispositivo e il gioco è fatto. Ecco con un sistema Android Auto wireless.

L’MA1 utilizza la banda WiFi a 5 GHz per funzionare, pesa solo 31 grammi ed è compatibile con Bluetooth 5.0. Il produttore consiglia di avere uno smartphone con almeno Android 11. Si noti inoltre che il dispositivo non sembra funzionare con alcune marche, come Mitsubishi.

Il sogno di molti sarebbe quello di vedere qualche produttore che voglia spingersi un po’ oltre e proporre un dispositivo che permetta di integrare Android Auto in un’auto che ne è sprovvista, come un Chromecast che trasforma qualsiasi TV in una Smart TV.

Al momento, il dispositivo non è ancora stato rilasciato ed è disponibile per il preordine solo per gli Stati Uniti a 89,95 dollari. Forse un po’ caro per un dispositivo così semplice ma comunque in linea con soluzioni di marchi meno blasonati.