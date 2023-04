Android Nearby Share: condividere i file con il PC sarà più facile che mai

Chi di noi non ha mai avuto la necessità di trasferire file dal telefono al computer? Nonostante sembri un’operazione banale, spesso è tutt’altro che semplice. Si può usare un servizio come Google Drive, si può inviare il file tramite una mail, si può anche usare un’app di terze parti, ma sicuramente non sono soluzioni sempre convenienti. Per fortuna sta per arrivare una soluzione nativa sul sistema di Windows grazie ad Android Nearby Share.

Nearby Share è una funzione che esiste già da tempo: lanciata nel 2020, è molto simile a AirDrop di Apple e permette di scambiare rapidamente file fra dispositivi Android. Finalmente l’app sta per entrare in beta su Windows ed è scaricabile dal sito ufficiale (anche se per il momento non in Italia, ma prima o poi arriverà anche da noi).

Ci sono delle limitazioni, che tuttavia non dovrebbero essere un problema per la maggior parte degli utenti. Infatti l’applicazione è compatibile solo con PC che utilizzano come sistema operativo Windows 10 o superiore a 64 bit. Inoltre i dispositivi fra i quali si vogliono scambiare i dati devono essere vicini fra loro.

Una volta soddisfatti questi requisiti il funzionamento è molto semplice: basta avviare Nearby Share su Windows, selezionare il file che si vuole condividere e scegliere il dispositivo destinatario. Ovviamente è possibile modificare le impostazioni di privacy per fare in modo che solo i vostri contatti, o anche solo i vostri dispositivi, possano effettuare questa operazione. Presumibilmente l’app arriverà in Italia alla fine della beta, e sarà davvero una gran bella comodità di cui non potremo più fare a meno.