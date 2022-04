Android: Nearby Share si aggiorna per condividere file senza doverli accettare

A volte sono le modifiche più semplici quelle più difficili da apportare. Nearby Share, l’equivalente Android della tecnologia AirDrop di Apple, dovrebbe risolvere presto un problema che in precedenza impediva ai suoi utenti di inviare file tra i loro dispositivi senza doverli approvare ogni volta, utilizzando una nuova funzionalità denominata Self Share.

Avevamo già individuato questa nuova funzionalità all’inizio dell’anno quando è stata aggiunta a gerrit di Chromium (strumento collaborativo di revisione del codice). Secondo l’account Twitter di Mishaal Rahman, specialista Android ed ex redattore capo di XDA, Google sta testando questa nuova aggiunta che ora consentirà di saltare la fase di approvazione quando condividi file tra i tuoi dispositivi se sono collegati allo stesso account Google.

Nearby Share's "self-share" mode will let you quickly share files to other devices signed into the same Google account without needing to approve the share.



This hasn't rolled out yet from what I can see, but it's present in the latest version of Google Play Services. pic.twitter.com/wdtxoiE2oz