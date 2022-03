Android TV 12 prossimo al lancio: ecco tutte le novità

Siamo tutti abituati a vedere Google TV e Android TV, due delle piattaforme di streaming più popolari insieme ad Apple TV e Fire TV di Amazon.

Quando si acquista una smart tv, si sceglie tra un elenco di sistemi operativi pensati per la televisione in grado di sfruttare tutta una serie di contenuti in streaming. Questi, possono essere sistemi proprietari o avere installato Android TV. Tutte le piattaforme dei grandi brand hanno però accesso ai migliori servizi di streaming come Netflix, Hulu, Disney+ e così via.

Android TV 12 arriverà presto

Ciò che li rende popolari è anche la selezione di funzionalità che contraddistinguono ciascuna piattaforma. L’ultima versione di Android TV è la versione 11, ma i dispositivi Android TV compatibili riceveranno presto l’aggiornamento alla versione più recente.

Google ha presentato Android TV 12 l’anno scorso e da allora è in fase di test. La notizia di oggi è che l’azienda ha confermato il suo arrivo a breve.

Quali sono le novità?

Un nuovo post sul blog di un addetto interno, Paul Lammertsma, ci rinfresca la memoria sulle nuove funzionalità in arrivo con un nuovo post sul blog.

Per cominciare, il selettore della frequenza di aggiornamento consentirà di scegliere la frequenza che si desidera visualizzare sulla propria TV. Si potrà scegliere tra multipli di 24Hz, 25Hz e 30Hz per maggiore flessibilità quando si guarda diversi tipi di contenuti. Come accennato nel post del blog, se si sta guardando contenuti creati a 24 Hz, saremo in grado di passare a 48 Hz per una riproduzione più fluida.

Se si è seduti lontani dallo schermo o si ha problemi di vista, questa nuova funzione sarà altrettanto utile. Con Android TV 12 si potrà infatti utilizzare il ridimensionamento del testo per passare dalle dimensioni piccole a quelle predefinite o grandi.

Se si possiede una TV 4K, l’interfaccia utente di Android TV stessa verrà effettivamente visualizzata con una risoluzione 4K nativa per migliorare l’esperienza visiva.

Al momento non è stata comunicata una data di lancio precisa. Vi terremo aggiornati non appena ci sarà una comunicazione ufficiale.