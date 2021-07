Android TV migliora con l’arrivo di una nuova beta di Android 12

Distribuita da Google durante l’ultima settimana, la beta 3 di Android 12 è arrivata anche su Android TV. Senza apportare modifiche drastiche al sistema operativo, aggiunge alcune interessanti nuove funzionalità, soprattutto in termini di interfaccia e riservatezza.

Innanzitutto, questa nuova beta consente ad Android TV di sostituire la sua interfaccia nativa 1080p con un ambiente Ultra-HD. Questa è stata una forte richiesta da parte della community: fino ad ora, il display Full-HD upscalato è passato al 4K solo se viene lanciato il contenuto rendendo tutto meno fluido.

In arrivo per gli sviluppatori anche uno strumento di sfocatura per “migliorare facilmente la separazione visiva dei diversi livelli dell’interfaccia”, osserva Google nel suo comunicato stampa.





In termini di privacy, anche Android TV ripensa a tutto con l’arrivo di opzioni dedicate all’attivazione o disattivazione del microfono e della fotocamera (se li avete collegati alla TV). Questi indicatori sono praticamente identici a quelli aggiunti ad Android 12. Allo stesso tempo, sono ora disponibili due nuove “impostazioni globali sulla privacy” su Android TV.

È inoltre possibile interrompere contemporaneamente, tramite un pulsante, l’accesso alla fotocamera o al microfono a tutte le applicazioni installate sul proprio Android TV.

Uscita sul mercato

Per il momento riservato al dispositivo di sviluppo ADT-3 di Google, la beta 3 di Android 12 per Android TV non è accessibile al grande pubblico. D’altra parte, nelle settimane sarà disponibile un’anteprima dell’emulatore Android 12. Per la gente comune, queste nuove funzionalità saranno completamente accessibili solo quando Android 12 arriverà nella sua versione finale.