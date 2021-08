Annunciata la data della nuova edizione di Microsoft Ignite

Microsoft ha appena annunciato la data della prossima edizione dell’annuale evento Ignite. Tramite un aggiornamento del sito ufficiale la società statunitense ha reso noto che Ignite si terrà a novembre, in particolare dal 2 novembre al 4 novembre.

Data la situazione di emergenza sanitaria, la presentazione sarà soltanto virtuale. In precedenza Microsoft aveva affermato che tutti gli eventi sarebbero stati digitali solo fino a luglio 2021. Vista la grandezza della presentazione, è comprensibile che Microsoft non voglia ancora aprire le proprie porte a ospiti da tutto il mondo.

Il lato positivo è che, essendo online, l’evento sarà anche gratuito. Quello che non sappiamo ancora è ciò che sarà presentato, ma molto probabilmente ci saranno date nuove informazioni sull’attesissimo Windows 11, visto che la data di lancio stimata di quest’ultimo è volto vicina all’evento Ignite.

Al momento non è ancora possibile registrarsi per l’evento, ma sicuramente fra non molto si comincerà a sapere qualcosa. Per quanto riguarda le conferenze in presenza, è probabile che la prima ad essere tenuta dopo la crisi Covid sarà Build, il prossimo maggio.