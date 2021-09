Annunciata la nuova GoPro HERO 10 Black

GoPro ha annunciato HERO 10 Black, il nuovo modello della fotocamera numero uno del settore. Fra la nuova tecnologia in arrivo con questo prodotto vi è il processore GP2, in grado di raddoppiare il frame rate su tutti i formati.

L’inedito processore, grazie alla sua enorme potenza di calcolo, supporta registrazioni in 5,3K fino a 60 fotogrammi al secondo, insieme a registrazione in 4K fino a 120fps e 2,7K fino a 240fps. Tutto questo sfruttando il sensore di 23 Megapixel, che offre anche prestazioni migliorate in condizioni di scarsa luminosità.

Il nuovo processore GP2 inoltre consente la stabilizzazione video in HyperSmooth 4.0, proponendosi di fissare un nuovo standard nel settore e permettendo a HERO 10 Black di catturare riprese fluide e prive di tremolii. Include anche un sistema di allineamento dell’orizzonte, in grado di compensare inclinazioni fino a ben 45 gradi.

Il trasferimento di foto e video wireless è stato migliorato, diventando il 30% più veloce con l’app Quik. Inoltre HERO 10 Black è sempre connessa al cloud ed è in grado di caricare automaticamente i file sul profilo online GoPro. La batteria rimane invece la stessa: è una cella da 1.720 mAh, che garantisce fino a 80 minuti di autonomia a risoluzione di 4k e 60 fps.

GoPro HERO 10 Black è disponibile ad un prezzo base di 529€, oppure a 429€ includendo l’abbonamento ai servizi GoPro dal costo di 49,90€ l’anno. È già acquistabile a questo prezzo sul sito ufficiale GoPro.com.