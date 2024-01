Annunciato Vivo Y100 5G con processore Snapdragon 4 Gen 2

Alla serie vivo Y100 si aggiunge un nuovo membro: il vivo Y100 5G. Questo dispositivo offre specifiche più avanzate rispetto agli altri della serie, come il chip, la ricarica e la fotocamera.

Il dispositivo presenta, fra la caratteristiche di spicco, un display AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione FHD+ e un refresh rate di 120Hz. Il pannello include un foro per la fotocamera frontale da 8MP e un lettore di impronte digitali incorporato.

Vivo Y100 5G sarà il primo smartphone a impiegare il chip Snapdragon 4 Gen 2. La fotocamera principale da 50MP sul retro è affiancata da una lente ultragrandangolare da 8MP e un sensore di sfarfallio. Sul lato software, è presente Funtouch OS 14 basato su Android 14, mentre la batteria è da 5,000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 80W.

Il vivo Y100 5G è disponibile nei colori Black Onyx e Purple Orchid. In Indonesia, mercato in cui lo smartphone è già uscito, i prezzi partono da IDR 3,899,000 ($246) per il modello 8/128GB, mentre la versione 8/256GB è proposta a IDR 4,199,000 ($265)