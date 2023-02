App e siti per imparare lingue online: quali utilizzare?

Le lingue straniere si stanno diffondendo in modo smisurato, e sono sempre più le persone che vogliono imparare un idioma diverso dal loro, scoprire tradizioni di altri popoli. Non sempre, però, il tempo a disposizione gioca a tuo favore. Fin dalle elementari, si parte con l’insegnamento dell’inglese, che verrà poi affiancato ad un’altra lingua, nel corso delle medie. Alle superiori, a meno che tu non scelga il liceo linguistico, studierai una, massimo due lingue. La prima è sempre l’inglese, lingua internazionale, che ti apre le porte del mondo e del lavoro.

Se, dopo la scuola, vuoi approfondire o studiare da zero una lingua, ma non riesci a frequentare un vero e proprio corso in presenza, non temere perché ci sono molte alternative valide, che ti garantiscono la stessa serietà e professionalità. Potresti, altrimenti, optare per un apprendimento da autodidatta, servendoti dei mezzi che internet mette a tua disposizione. È proprio il web, il mondo digitale, il fulcro di tutto. È qui che puoi apprendere, scoprire nuovi modi per avvicinarti ad una lingua, e giocare le carte a tuo favore.

Imparare una lingua dal web: siti e piattaforme a tua disposizione

Se scegli di affidarti ad un apprendimento da autodidatta, sappi che potrebbero esserci tante nozioni e regole che potrebbero sfuggirti. Puoi utilizzare Google traduttore, il servizio offerto da Google, completamente gratis, che traduce all’istante parole, frasi, dall’italiano a più di 100 lingue diverse, e viceversa. Una vera e propria risorsa, da poter sfruttare in qualunque momento, a prescindere dal posto in cui ti trovi, e completamente a costo zero.

Se, invece, credi che delle lezioni seguite, passo dopo passo, siano la scelta giusta, sappi che su Internet troverai decine e decine di corsi di lingua online tra cui scegliere. Puoi seguire le lezioni comodamente da casa tua, quando vuoi, senza dover sottostare ad orari e luoghi di ritrovamento. In questo modo, anche se durante la giornata sarai impegnato con il lavoro e quant’altro, alla sera potrai ricavarti un piccolo spazio per tornare studente, ed apprendere una nuova lingua. Che sia per una questione di alimentare il curriculum, che sia una scelta fatta per uno scopo personale di crescita, allargare il proprio bagaglio culturale e linguistico non è mai una scelta sbagliata. Ma scegli valutando bene le opzioni, perché il web è saturo di corsi di lingua online, quindi pensa bene ai tuoi obiettivi, ai tuoi interessi, ma anche al tuo budget. Stabilisci quale livello vuoi acquisire, informati sul loro modo di insegnare. C’è talmente tanta roba in pentola, che hai solo l’imbarazzo della scelta, ma è giusto che tu prenda in considerazione il corso più vicino alle tue esigenze e necessità.

Utilizzare le app per studiare una lingua straniera

Se non vuoi frequentare dei veri e propri corsi online, sappi che c’è un altro modo per approcciare ad una lingua: le app. Questo meraviglioso mondo a portata di click, ricco di risorse per te e per chi, come te, ha fame di conoscenza. Tra le app più famose, in merito a questo tema, abbiamo Duolinguo e Babbel. Babbel è una delle app più conosciute per imparare le lingue online, attiva dal 2007 e che ad oggi conta più di un milione di iscritti. Duolinguo, invece, è dinamica e fantasiosa, e il livello Basic è completamente gratis, mentre cambiano le tariffe se scegli il livello Plus.

Sulle app troverai tutto ciò di cui hai bisogno per studiare una lingua. Oscillerai, a termine del corso, tra un livello B2 e un C1, con un tempo di apprendimento giornaliero flessibile, che sarai tu stesso a gestire. Ogni app, così come i corsi online, ha il suo costo, ed anche qui sarai tu a scegliere quella più adatta a te. Dal web, potrai usufruire di schede tecniche delle rispettive applicazioni, conoscere le loro qualità, le loro funzioni, leggere recensioni di utenti o ex utenti che ne hanno usufruito. Con lo sviluppo del digitale, sono davvero molto i modi per apprendere una nuova lingua. Puoi avere tante agevolazioni in materia di spostamenti e di orari.

Non si è mai troppo grandi per imparare, e la mancanza di tempo è solo una scusa che utilizziamo con noi stessi per non voler sfruttare a fondo le opportunità che abbiamo. Conoscere una lingua o più lingue straniere è una grande ricchezza, soprattutto al giorno d’oggi. È molto richiesto in ambito lavorativo, perché ti apre più porte e ti permette di entrare in contatto con più realtà. Non perdere questa opportunità, e scegli il corso o l’app che fa per te. Tornare studente, anche ad un’età più avanzata, permette alla tua mente di trinare bambina, di riprendere l’elasticità che aveva ai tempi della scuola. Se trovi un canale di apprendimento che ti stimola davvero, vedrai che sarà più semplice giungere al traguardo, perché vivrai il tutto con leggerezza e con il piacere del sapere.