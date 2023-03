App e sport: dal fitness allo streaming

Tra le tante funzioni delle app, quelle legate al mondo dello sport stanno prendendo piede, sia per chi ama fare attività fisica che per chi, invece, preferisce seguire gare e partite come spettatore, se non come giocatore. In realtà già da qualche anno, e in particolare nel periodo della pandemia, i download di app di sport e salute avevano sfiorato i 60 milioni, con un incremento del 50 per cento sul 2019.

Ad oggi gli attori in campo sono aumentati, e il binomio sport-app prosegue – è proprio il caso di dirlo – la sua corsa inarrestabile, che vede partecipare anche realtà importanti dell’entertainment e del fitness come DAZN e Virgin. A inizio anno la piattaforma di contenuti sportivi on demand ha infatti siglato un accordo con la nota catena di centri fitness: gli abbonati alla sezione “Sport” dell’app di DAZN potranno così allenarsi, anche da remoto, seguendo le prime stagioni delle “Series Virgin Active Revolution”, dei format di training che includono “Sculpt your Body” e “Body Shape”, tra le altre opzioni di allenamento, come, ad esempio, pilates, yoga, esercizi di tonificazione. Lo sport in streaming si estenderà anche, sempre per gli abbonati a DAZN, all’accesso per tre mesi alla piattaforma di allenamento “on demand” lanciata proprio da Virgin.

Chi ama praticare lo sport, comunque, non ha che l’imbarazzo della scelta: dal “Nike Training Club”, per iPhone e Android, passando per “Daily Yoga”, con piani di yoga e programmi personalizzati, fino a “iMuscle 2”, scelta da App Store come “app della settimana” e scaricata da più di 50mila utenti in cerca di un programma fitness da creare e monitorare. Tra le app più usate dagli italiani che vogliono migliorare la propria forma fisica, anche quella del club “Buddy Fit”, che ad oggi conta 2 milioni di programmi di allenamento completati, grazie all’accesso a workout sia live che on demand, e sia da smart Tv che da PC o smartphone, con tanto di allenatori delle varie discipline. Non mancano le app fitness dedicate in particolar modo alle donne, da “Training Pink”, con più di 100 mila iscritte, a “Silva Loco”, incentrata sugli obiettivi della perdita di peso e dell’aumento della massa muscolare.

App e sport vanno in tandem anche per chi ama seguire gli eventi sportivi in streaming: la versatilità dei dispositivi mobili permette infatti agli appassionati di calcio o di altre discipline di non perdersi le gare in programma, magari anche mentre si è fuori, in vacanza oppure in giro per commissioni. Il trend è forte, visto che, secondo The Information, anche Amazon ha pensato di ampliare la sua già ampia gamma di servizi e possibilità con un’app nativa per lo sport in streaming: non a caso il CEO Andy Jassy ha individuato proprio nelle dirette sportive un campo di investimento sicuro per il futuro, e come estensione dell’offerta Prime Video. L’app di Amazon si aggiungerebbe ad altre applicazioni scaricate per visionare lo sport in streaming, da “Mobdro” a “365 Scores”, passando per “Yip Tv”, “La Liga TV”, “LiveScore” e “ESPN”, tanto per citarne alcune. Streaming e sport si incontrano anche nel settore delle scommesse a distanza, anche se non tutti gli operatori offrono la visione degli eventi e delle partite tramite mobile: tra tutte le app per scommesse a disposizione, che di solito sono elencate sui portali di comparazione dei bookies, ci sono ad esempio quella di SNAI e William Hill. Si tratta di un tipo di funzionalità richiesta da chi ama scommettere online, perché, soprattutto per alcuni tipi di schedine, seguire gli eventi in streaming è utile a conoscere in corsa l’andamento delle gare e dei risultati parziali, anche quando non si è a casa e non si può accedere da desktop.

La tecnologia non conosce limiti, e non ne è esclusa l’accoppiata sport-app: tra le news del momento si segnala quella che riguarda la Formula 1 e Sky: è infatti in arrivo l’app per Sky Glass e per Sky Q, che consentirà agli appassionati della F1 di visionare le prove libere del venerdì e il weekend di gara con tanto di contenuti live come le classifiche, i tempi e gli highlights.

L’informazione è un altro dei campi a cui si estende la combo app + sport: gli italiani, oltre la carta stampata, continuano a voler restare aggiornati sulle partite, sui risultati, ma anche sulle curiosità che riguardano i giocatori di vari sport, e non solo di calcio. Dall’app della Gazzetta dello Sport a quella del Corriere dello Sport, le maggiori testate non potevano lasciarsi scappare l’occasione di essere presenti anche su mobile, mantenendo la propria autorevolezza nell’informazione anche in tempi poco benevoli per i formati cartacei.