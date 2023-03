L’App Trenord si rinnova con tre nuove funzionalità che semplificano la vita del viaggiatore

L’ App Trenord si aggiorna per rispondere alle esigenze dei suoi viaggiatori, sempre più connessi attraverso smartphone. Secondo il Digital Report 2022 rilasciato da We Are Social, il 97,3% degli italiani possiede uno smartphone e lo utilizza per l’intrattenimento e per gestire le attività quotidiane, tra cui i viaggi in treno verso scuole, uffici e luoghi di svago. Questa tendenza ha spinto le aziende di trasporto a integrare le proprie applicazioni con nuove funzionalità utili per rendere la gestione dei viaggi sempre più comoda e “smart”.

In uno scenario sempre più incentrato verso la digitalizzazione, l’App Trenord si è evoluta in un indispensabile strumento per l’organizzazione dei viaggi in treno. Negli ultimi mesi, l’azienda ferroviaria lombarda ha aggiornato l’applicazione con nuove funzionalità per offrire una customer experience sempre più personalizzata per soddisfare le esigenze dei propri clienti. Tra le novità, la possibilità di richiedere direttamente dall’App la tessera elettronica Io Viaggio, necessaria per abbonarsi al servizio ferroviario lombardo; ricevere notifiche sulle corse di proprio interesse e modificare fino a tre volte la data di utilizzo dei biglietti. Scopriamo più nel dettaglio in cosa consistono queste nuove funzioni.

L’App Trenord consente l’acquisto della tessera Io Viaggio direttamente dallo smartphone

Tra le novità più interessanti, come viene riportato nell’articolo di Adnkronos, c’è la possibilità di acquistare in pochi semplici passaggi la tessera Io Viaggio, su cui è possibile caricare diversi tipi di abbonamento: ferroviari, settimanali, mensili, annuali o integrati. L’App Trenord consente anche di richiedere la tessera per un familiare e gestire l’acquisto di abbonamenti associandola alla propria utenza.

L’introduzione della nuova funzione nell’App Trenord è avvenuta alcune settimane prima dell’abbandono definitivo degli abbonamenti cartacei, a partire dal mese di marzo. Questa scelta ha permesso di velocizzare la richiesta delle tessere elettroniche e offrire ai clienti un altro canale per inoltrare la pratica. Grazie a questa innovazione, i clienti dell’azienda ferroviaria lombarda oggi possono facilmente controllare la validità dell’abbonamento, acquistarne di nuovi o rinnovarli tramite un semplice click.

Come ricevere notifiche sul proprio viaggio con l’App Trenord per essere sempre informati sullo stato/andamento del treno.

Viaggiare in treno può essere molto conveniente, ma spesso richiede di avere un minimo di pianificazione e di organizzazione. Per rispondere a quest’esigenza l’App Trenord offre una funzionalità utile che consente ai viaggiatori di ricevere notifiche sul proprio viaggio, aiutandoli a gestirlo al meglio. Per sfruttare questo vantaggio è sufficiente recarsi nella sezione profilo dell’applicazione e fare clic sul pulsante “Aggiungi un nuovo viaggio”. Inserendo la stazione di partenza, quella di arrivo e l’orario previsto, è possibile scegliere tra le diverse opzioni di treni disponibili. In questo modo, l’applicazione invierà una notifica sullo stato/andamento del treno circa 10 minuti prima della partenza. Una volta arrivati a destinazione la funzione si disattiverà, evitando così notifiche indesiderate. Questa operazione può trasformarsi in un grande vantaggio per il passeggero, aiutandolo a capire se deve correre in stazione o se può permettersi di impiegare qualche minuto in più.

Trenord introduce la possibilità di cambiare la data del biglietto tramite l’App

Trenord ha lanciato una nuova funzione sull’App che permette ai passeggeri di cambiare fino a tre volte la data del biglietto già acquistato online, evitando così di dover richiedere il rimborso e acquistare un nuovo biglietto. La funzione è disponibile per tutti i biglietti ferroviari di Trenord, gli integrati IVOL – Io Viaggio Ovunque in Lombardia e anche quelli aeroportuali del Malpensa Express acquistati online. Tuttavia, non è valida per i biglietti integrati Stibm dell’area di Milano e Monza Brianza, che si attivano al momento dell’utilizzo.

Per usufruire di questa nuova funzione, basta accedere alla sezione “Biglietti” dell’App, cliccare su “Visualizza o modifica” e poi su “Cambia data e ora”, e da lì scegliere la nuova data del viaggio e confermare. Il cambio di data è possibile entro la mezzanotte del giorno precedente il viaggio.

Con l’App Trenord i biglietti e gli abbonamenti sono a portata di click

Trenord offre ai propri utenti un’ampia scelta di biglietti acquistabili direttamente dall’App. Tra questi, i biglietti e i carnet ferroviari Trenord, che consentono di viaggiare in Lombardia fino ad arrivare ad alcune stazioni delle regioni vicine. Inoltre, è possibile acquistare i biglietti integrati Io Viaggio in Lombardia 1, 2, 3 e 7 giorni, quelli aeroportuali Milano-Malpensa del servizio Malpensa Express, compresa la promozione andata ritorno entro 30 giorni, e i biglietti integrati per viaggiare in tutte le aree in cui è suddiviso il Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Milano e Monza Brianza. Inoltre, l’acquisto tramite l’App Trenord consente di risparmiare tempo e di avere maggior flessibilità nella scelta della tipologia di viaggio più adatta alle proprie esigenze.

L’App Trenord offre ai propri utenti la possibilità di scegliere tra una vasta selezione di biglietti ferroviari e integrati, presentati attraverso un’interfaccia utente semplice e intuitiva. La sezione “acquista” dell’App presenta tre modalità di acquisto: la prima è “da-a”, che consente ai passeggeri di inserire la stazione di partenza, quella di arrivo e la data del viaggio, per poi scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze. La seconda opzione è “Zone Stibm”, che permette ai passeggeri di acquistare direttamente il biglietto per le zone di interesse, individuandole sulla mappa, senza la necessità di informazioni sulle tratte o sugli orari dei treni. Infine, la sezione “Biglietto IVOL – Io Viaggio Ovunque in Lombardia” che offre ai passeggeri la possibilità di scegliere la durata del biglietto e l’inizio della validità, per viaggiare su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale nella regione.