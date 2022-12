Appare su Weibo l’Oppo Find N2 Flip

Un video molto breve condiviso sul social cinese Weibo ha mostrato un dispositivo di cui ancora non si sapeva nulla. Si tratta infatti dell’Oppo Find N2 Flip, il nuovo pieghevole di Oppo.

Dalla breve clip si possono subito notare alcune cose interessanti. In primo luogo, è coperto da una custodia protettiva particolare, ma questo vale per tutti i dispositivi in fase di test. Una caratteristica che però salta all’occhio è il display esterno di dimensioni veramente grandi: alcune voci suggeriscono misure di 3,26 pollici, maggiori di quelle della maggior parte degli altri pieghevoli.

Le dimensioni del display pieghevoli, invece, dovrebbero essere di 6,8 pollici, e si può anche notare un sensore laterale per le impronte digitali.

Per quanto riguarda le fotocamere, si ipotizza un modulo esterno con due lenti rispettivamente da 50 Megapixel e 8 Megapixel, mentre internamente ci dovrebbe essere una selfie cam da 32 Megapixel.

Ovviamente solo guardandolo non si possono conoscere le specifiche, ma rumor passati suggeriscono l’Oppo Find N2 Flip avrà chip Dimensity 9000+, batteria da 4.300 mAh e ricarica veloce da 44 W. Un’ultima buona notizia: con ogni probabilità, il telefono sarà disponibile in tutto il mondo.