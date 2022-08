Apparso sul sito di Samsung il Galaxy A04s

Arriva in sordina il Galaxy A04s, nuovo smartphone economico di Samsung. Il telefono è apparso sul sito di Samsung di alcuni paesi europei (Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia) senza alcun annuncio ufficiale, e probabilmente arriverà fra poco anche nel resto dell’Europa. Andiamo quindi a vedere tutte le specifiche.

Il Galaxy A04s utilizza un processore che molto probabilmente è l’Exynos 850 (o molto simile a questo), con opzioni da 3/4 GB di RAM e 32/64/128 GB di memoria interna espandibile con microSD. Lo schermo è un LCD da 6,5 pollici con risoluzione 720 x 1,600 e refresh rate di 90 Hz.

Il comparto fotografico è piuttosto standard. Posteriormente ci sono tre lenti: la principale da 50 Megapixel, quella di profondità da 2 Megapixel e quella macroscopica di nuovo da 2 Megapixel. La selfie cam, posizionata in un notch, è da 5 Megapixel.

La batteria è da 5.000 mAh e la porta per la ricarica non è più microUSB, ma USB-C, anche se manca ancora l’opzione di ricarica rapida. Il Galaxy A04s sarà venduto in quattro colori: nero, verde, bianco e rame. Ancora niente sulla data di lancio e sul prezzo preciso, ma non dovrebbe mancare molto all’uscita.