Apple AirPods Pro ufficiali con cancellazione attiva del rumore

Apple ha annunciato oggi le cuffie wireless AirPods Pro, dotate di cancellazione attiva del rumore, un nuovissimo design leggero e in-ear.

Come previsto, l’azienda di Cupertino, ha svelato la prossima generazione di AirPods, soprannominata AirPods Pro, che seguono lo stesso design che molti altri produttori di cuffie hanno usato sui loro veri auricolari wireless da alcuni anni ormai. Sì, esatto, AirPods Pro presentano un design in-ear con dimensioni diverse e sostituibili degli auricolari per adattarsi a tutte le orecchie. Inoltre, la dimensione degli auricolari sono significativamente più piccole rispetto ad AirPods 2.

“Le AirPods sono le cuffie più vendute al mondo. L’esperienza di configurazione con un tocco, il suono incredibile e il design iconico li hanno resi un prodotto Apple amato, e con AirPods Pro stiamo migliorando ulteriormente la magia”, ha affermato Phil Schiller , Vicepresidente senior del marketing mondiale di Apple. “Il nuovo AirPods Pro in-ear suona in modo straordinario con EQ adattivo, si adatta comodamente con auricolari flessibili e dispone della modalità innovativa di cancellazione del rumore e trasparenza attiva. Pensiamo che i clienti adoreranno questa nuova aggiunta alla famiglia AirPods.”

Funzionalità, prezzo e disponibilità

Le AirPods Pro non solo hanno un design completamente nuovo, ma anche componenti aggiornati: sono alimentati da un chip H1 con 10 core audio, che non solo consente la cancellazione del rumore in tempo reale, ma offre anche una qualità audio superiore utilizzando la tecnologia adattiva. Secondo Apple, il driver offre bassi costanti e ricchi fino a 20Hz, nonché audio dettagliato di media e alta frequenza, mentre l’EQ adattivo sintonizza automaticamente le frequenze basse e medie.

Nonostante le dimensioni ridotte, AirPods Pro prometteno la stessa durata della batteria di AirPods 2, con un massimo di quattro ore e mezza di ascolto e fino a tre ore e mezza di conversazione con una singola carica in modalità Cancellazione attiva del rumore, e la custodia di ricarica wireless certificata Qi fornirà più di 24 ore di ascolto o oltre 18 ore di conversazione. Naturalmente, le AirPods Pro assicurano anche “Hey Siri” a mani libere, condivisione audio e la possibilità di annunciare i messaggi.

Un’altra nuova interessante funzionalità di AirPods Pro è la modalità Trasparenza, che offre agli utenti la possibilità di annullare la cancellazione del rumore per ascoltare la musica e allo stesso tempo sentire l’ambiente circostante.

Prezzi e uscita

Le AirPods Pro sono disponibili all’ordine a partire dal 30 ottobre al prezzo di 279€.