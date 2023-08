Apple annuncerà l’iPhone 15 in data 13 settembre

Secondo un nuovo rapporto di 9to5Mac, Apple annuncerà la sua serie iPhone 15 il 13 settembre.

La data, che cade di mercoledì, combacerebbe – con un piccolo ritardo di sei giorni – con quella dell’annuncio della serie iPhone 14, avvenuto lo scorso anno.

La notizia cita diverse fonti a conoscenza della questione che affermano come i gestori di telefonia mobile statunitensi avrebbero chiesto ai dipendenti di non prendere giorni di ferie il 13 settembre a causa di un “importante annuncio di smartphone”.

Potrebbe ovviamente trattarsi di un lancio non correlato ad Apple, ma tempo e date sono altamente sospetti e tutto fa davvero pensare all’annuncio dei nuovi iPhone 15.



Le indiscrezioni sull’iPhone 15 circolano ormai da parecchie settimane e indicano l’arrivo di smartphone caratterizzati da cornici più sottili rispetto al passato e da un corpo in titanio (sui modelli 15 Pro) oltre a nuove fotocamere che dovrebbero vedere la presenza di un modulo periscopio sul 15 Pro Max. La versione base e quella 15 Plus dovrebbero avere la Dynamic Island.

L’iPhone 15 Pro dovrebbe costare 100 dollari in più rispetto al suo predecessore, partendo così da un listino di 1.099 dollari, mentre il modello 15 Pro Max dovrebbe avere un aumento di 200 dollari e potrebbe partire da 1.299 dollari.

Fonte immagine: Apple Hub