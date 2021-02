Dopo aver inizialmente annunciato la presenza di incontri e dialoghi in corso con Apple per la realizzazione della prima auto con guida autonoma dell’azienda di Cupertino, ora Hyundai sembra fare marcia indietro, dichiarando che non sarebbero in corso trattative con il colosso californiano produttore dell’iPhone.



È difficile capire a cosa sia dovuto un così repentino cambio di rotta. Potrebbe essere dovuto alla presenza di disaccordi interni al gruppo automobilistico o a qualche altro evento sopravvenuto nelle ultime ore. Quello che invece è certo è che, anche qualora Hyundai decidesse di sfilarsi completamente dalla trattativa, Apple non avrà alcun problema a trovare un altro partner.

Secondo i bene informati ci sarebbe infatti una corsa per stringere una partnership con l’azienda guidata da Tim Cook: oggi, ad esempio, alcuni rappresentanti di Nissan, tanto per fare un altro nome famoso, incalzati dalle domande dei giornalisti hanno dichiarato di essere aperti a una collaborazione con Apple.

Inoltre, diversi analisti del settore suggeriscono che, come per gli altri prodotti, Apple cercherà di stringere accordi con più di un fornitore e sarebbe già in trattative con altre case automobilistiche giapponesi.

